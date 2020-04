Casado no cree en la "repentina vocación pactista de Sánchez": busca "tapar sus fracasos"

Tras cuatro semanas con plenos poderes para gestionar y liderar la crisis de la Covid-19, Pablo Casado ha pedido "coraje" y "eficacia" a Pedro Sánchez para combatir la pandemia. El Partido Popular quiere que el Gobierno dé más explicaciones sobre las causas y las consecuencias de que España sea el país con un número tan elevado de contagiados por la Covid-19 y ha advertido de que, a medio plazo, "cuando esta crisis termine", reclamarán todas las actas de las reuniones del Gobierno con los expertos en una futura comisión de investigación sobre la pandemia: "Sabremos si solo ha habido ocultación de datos o también negligencia", advirtió Casado en su turno de palabra en el pleno de este jueves.

El presidente del PP se ha mostrado en la tribuna desconfiado sobre las verdaderas razones por las que el presidente del Gobierno ha anunciado una reunión con todas las fuerzas políticas en busca de un gran consenso que repliquen los acuerdos de 1977: "No parece sincera la repentina vocación pactista de quien no se ha dignado ni a llamar en dos semanas a quienes le está aprobando el confinamiento de toda la Nación", ha criticado Casado.

El líder del Partido Popular, que no ha aclarado si acudirá o no a la llamada del presidente del Gobierno, cree que "no hay que tender cortinas de humo ni renovar ningún acuerdo histórico que ya nos permitió convertirnos en una moderna democracia europea". A su juicio, "eso no está en juego, al menos por nuestra parte, no sé si por parte de todos lo socios del Gobierno".

Casado cree que se puede homenajear la Ley de reforma política que introdujo a España en una democracia, los Pactos de la Moncloa o la solicitud de la incorporación a la Comunidad Económica Europea. "Pero no se deben fagocitar esos éxitos históricos para tapar los fracasos presentes", advirtió desde la tribuna. "Esa obra está en vigor", añadió, "y el PP defenderá ese legado frente a cualquier ataque o utilización partidista", advirtió.

El líder del PP volvió a insistir en que "gran parte de la UCD que lideró esos logros acabó integrándose" en el PP, así como "cuatro de los siete padres de la Constitución". Casado pidió a Sánchez "estar a la altura" de esa generación "formidable, manteniendo su obra en pie, sin aprovechar esta crisis para desfigurarla".

Casado dio por hecho que esta crisis "ha superado" a Sánchez y que anunciar unos pactos con todas las fuerzas políticas significa "buscar subterfurgios y repartos de culpa en lugar de encontrar soluciones". El líder de la oposición pidió al jefe del Ejecutivo "dejar de esconderse en el burladero de la historia" y "abandonar la coraza de la propaganda". Con plenos poderes desde que se decretó el estado de alarma hace cuatro semanas, Casado pidió a Sánchez que lidere, "de una vez por todas, la salida de esta tragedia con determinación, coraje y eficacia. No dilapide el extraordinario poder que hoy le vamos a conceder otros 15 días más".

"Extraordinaria gravedad"

El presidente del PP también ha puesto en duda los datos oficiales que día tras día hace público el ministerio de Sanidad: "Es de extraordinaria gravedad" que el número de víctimas pueda "duplicar" las cifras oficiales. "Díganos la verdad", reclamó desde la tribuna. "Le pido que nos diga la verdad, le cueste lo que le cueste. Lo merecen los más de 14.000 fallecidos".

Casado también preguntó al presidente del Gobierno si "no tiene nada de lo que arrepentirse" y le reprochó que "en este país está funcionando mejor lo que no depende de usted: los españoles han cumplido con todo lo que les ha pedido, pero usted no ha cumplido". Además, pidió que se aclare "la rectificada desescalada", las compras fallidas de material, si hay que llevar o no mascarillas por la calle, la identidad del proveedor al que se le compró los test fraudulentos y cómo pretende "improvisar" las arcas de Noé "en medio del diluvio y vulnerando la legalidad".

Antes de terminar su turno, el líder del PP pidió al Ejecutivo que declare luto oficial para "no convertir" en una mera estadística las decenas de miles de vidas truncadas. "Se agradecería por su parte menos discurso voluntarista y un poco de sensibilidad, humildad y sinceridad".