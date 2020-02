Arrimadas: "Yo voy a respetar a los votantes del PP en Cataluña, aunque sean poquitos"

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha vuelto a insistir en incluir las tres comunidades con elecciones autonómicas en la posible coalición con los populares y ha advertido: "Yo no le pido a PP que no se presente en Cataluña, que no me pida que no me presente en Galicia". "Yo voy a respetar a los votantes del PP en Cataluña, aunque sean poquitos", ha dicho.

En una entrevista en EsRadio, ha cuestionado que el PP se centre en el "tema de las siglas" y ha considerado que es una "falta de respeto" con los votantes de la formación naranja que este partido no quiera una coalición en la comunidad gallega, sino solo permitir que dirigentes de Ciudadanos se integren en sus listas.

Arrimadas ha recordado que su propuesta de Mejor Unidos es para "ir en coalición en los tres territorios", Galicia, País Vasco y Cataluña, y ha apuntado que las personas que viven en estos territorios, donde considera que esté en riesgo el constitucionalismo, no están "para tonterías".

Por eso, cree que el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, va a tener "muy complicado" explicar a sus votantes su postura y, por su parte, ha manifestado que espera que los populares "rectifiquen" y ambos partidos puedan "sumar de verdad" en las tres autonomías.

Ha destacado que Ciudadanos, aunque no cuenta con escaño en el Parlamento gallego, sí tiene "representación política" en varios ayuntamientos y hay que corregir muchas cosas que se hacen en esta comunidad porque cree que habrá gente que querrá votar para que "se cambie" la política lingüística de Núñez Feijóo.

Para la aspirante a liderar Ciudadanos no son necesarias muchas semanas para hacer grandes acuerdos y, pese a que quedan pocos días para presentar las coaliciones para País Vasco y Galicia, es posible hacerlo incluso "a última hora" si el PP no continúa "instalado en el no".

"Tiempo hay, falta voluntad política", ha concluido Arrimadas sobre esta cuestión.