Cs cambiará sus estatutos para que la convocatoria electoral no altere la celebración de su congreso

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y miembro de la Gestora de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha avanzado que el partido promoverá un cambio en sus estatutos para que la convocatoria de citas electorales no pueda alterar la celebración de la V Asamblea General del partido, prevista para el 14 y 15 de marzo.

"Lo que vamos a hacer desde la Gestora es promover un cambio en los estatutos para garantizar que en momentos excepcionales, como los que vivimos, la convocatoria de determinadas citas electorales no pueda alterar el calendario del Congreso", ha anunciado el dirigente madrileño en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

Según Aguado, "la idea es que no se mueva" porque "un período de interinidad "como el que están viviendo en Ciudadanos "no beneficia a nadie, ni a afiliados ni votantes". Hasta ahora los estatutos del partido recogen que no cabe la celebración de la Asamblea General ordinaria o extraordinaria en un periodo anterior a cuatro meses previos y cuatro posteriores a cualquier proceso electoral al cual el partido haya aprobado concurrir.

De cara a las elecciones vascas y gallegas, el vicepresidente ha hecho hincapié en que han hecho un planteamiento que busca "un espacio de encuentro entre constitucionalistas". "Yo no me resigno, ni renunciamos a abrir esta plataforma a otras formaciones políticas más allá de PP y Ciudadanos", ha dicho a continuación.

La Comisión de Estatutos del Consejo General podrá, a petición del Comité Ejecutivo --en este caso sería la Gestora-- o de dos tercios de los miembros del Consejo General, proponer las modificaciones de los Estatutos, que para el buen funcionamiento del partido considere necesarias. Su aprobación corresponderá al Pleno del Consejo General.

Además, la modificación, para ser aprobada, deberá ser apoyada por la mayoría absoluta del Consejo General de la formación.