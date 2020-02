Pablo Casado tiende la mano a Sánchez: "Nos podremos encontrar si rompe con ERC"

Pablo Casado, líder del Partido Popular y la oposición, ha tendido la mano a Pedro Sánchez este lunes. "Si Sánchez rompe con ERC nos podemos encontrar", ha dicho. "Lo primero es cumplir la ley. Sánchez debe pedir que se cumpla la ley".

Para Casado, "Torra no debería ser presidente de la Generalitat. Lo impide el estatuto de autonomía si está inhabilitado como diputado". Ha sacado pecho sobre "las medidas" que ha tomado el PP en Cataluña "frente a la inacción del gobierno". Así, ha anunciado que su partido tiene previsto presentar este martes una denuncia "por usurpación de funciones" contra Torra.

En ese sentido, ha comparado la situación de la Generalitat con el ayuntamiento de Marbella en los 90. "Si el Estado intervino por la corrupción, ¿porqué no puede hacerlo en Cataluña? Pedro Sánchez depende del voto de los independentistas, esa es la respuesta. Torrent [el presidente del Parlament] debería hacer un pleno y cesar a Torra al frente de la Generalitat. No debería ser presidente, ni Sánchez reunirse con él. Debería removerle", ha pedido en una entrevista concedida a TVE.

Casado ha reprochado a Iceta su dibujo de España. "España es lo que ha dicho el Rey este lunes y no una nación de naciones o de ocho naciones. Nosotros vamos a exigir que den explicaciones en el Parlamento". "Lo primero es cumplir la ley. Sánchez debe pedir que se apruebe la ley. Si Sánchez rompe con ERC nos podemos encontrar", a pesar de que, según su versión, Sánchez "no me ha llamado para nada. Me entero de lo que hace por los medios de comunicación".

"Los tres partidos"

Pablo Casado se ha mostrado favorable a agrupar "los tres partidos" de derechas bajo "un paraguas común": "Queremos ser la casa común del constitucionalismo". "Antes éramos un partido", ha dicho, "que aglutinaba a toda la derecha y ahora somos tres. Apelo a refundir ese espacio".

La irrupción de Vox ha afectado al Partido Popular electoralmente. "Me tengo que dirigir a sus votantes, muchos son antiguos votantes del PP. Sus líderes pueden hacer lo que consideren. Al PSOE y a Vox les vino bien hablar de Franco". Y ha tomado distancias con el partido de Abascal recordando que "el PP es el segundo partido más grande de España y el segundo en Europa. Tenemos que ir a lo nuestro".

Según Pablo Casado, "el PP debería liderar ese proyecto en común" de la derecha "porque es el partido más votado. Si queremos ganar a la izquierda que depende de los que no creen en España como una nación única, debemos afrontar un proyecto en común liderado por el PP. Respeto a todos los partidos, excepto a los batasunos e independentistas".

Por ello, Casado ha señalado que es el "momento de unir fuerzas" de cara a las elecciones regionales que se avecinan en España, "en Galicia, Cataluña y País Vasco". "Cuando pase el congreso de Ciudadanos habrá que sentarse para ver cuál es la mejor fórmula para sacar más votos que la izquierda en Cataluña", donde el partido de Arrimadas tiene mejores resultados que los populares.

"Libertad para los padres"

No ha dudado en respaldar el liderazgo de Nuñez Feijóo en Galicia o el de Alfonso Alonso en el País Vasco. "Tienen nuestra confianza. Iremos formando nuestros equipos a medida que avance la agenda electoral".

Sobre el pin parental, se mostró sorprendido por la "polémica", acusando a la izquierda de "sobredimensionar este asunto". Ha defendido que el PP ya había "luchado" por la "libertad de elección de los padres", y olvidándose de la medida de Vox, "no la hemos propuesto nosotros", ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que los padres obtengan "a principio de curso una tarjeta" con la que puedan "decidir las actividades extraescolares de sus hijos".

"Yo firmo cuando mi hijo va al teatro", ha comentado. "En Cataluña se adoctrina, da talleres Carlos Sastre, acusado de terrorismo. Le diría a mi hijo que no acudiera a esos talleres", ha dicho. "Lo importante es la libertad. Los hijos son de los padres y no como dijo la ministra Celaá. Confiamos en los colegios y en la Ley y en las asociaciones de padres, pero es muy importante que los padres podamos decidir".