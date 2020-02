La feminista que dice que si "mataran a 99 de Vox", Abascal opinaría distinto sobre el machismo

"La violencia sí tiene género. No deberíamos hablar de esto. Mueren 99 mujeres en este país, ¿tú te imaginas que matasen a 99 políticos de Vox al año? Se montaba la mundial. Sacábamos los tanques a la calle".

Con estas palabras se dirigía Pastora de Florencia, presidenta del colectivo LGTBI de Castellón, a la diputada de Vox en las Cortes Valencianas Llanos Massó en un acalorado debate sobre feminismo. El programa, emitido en la televisión local de Castellón, se ha vuelto viral en las redes sociales después de que Vox lo difundiera en su cuenta de Instagram.

"Vosotros obligáis a las mujeres a colectivizarlas. Nuestro partido es el único que pide un aumento de penas para los violadores y los maltratadores. Hay violadores en serie que si estuvieran en la cárcel con cadena perpetua no reincidirían", expone la representante del partido liderado por Santiago Abascal. "Cadena perpetua, qué horror", responde molesta Pastora de Florencia, que antes fue miembro de Compromís.

Discusión entre una representante de Vox y una activista LGTBI.

"Vosotros sois los que queréis que mi hija salga a la calle y se pueda encontrar con un violador", continúa la política de Vox. "¿Eso no es violencia de género? ¿O intrafamiliar, extrafamiliar, callejera?", interrumpe De Florencia.

Las imágenes, difundidas por Vox, se emitieron la semana pasada en la cadena local Televisión de Castelló, en el programa Antònims, un espacio de debate presentado por Jesús Martínez.

"Representante feminista pierde los papeles ante diputada de Vox", escribía Vox en su cuenta de Instagram, donde añadían que Massó le había dado "un auténtico repaso a una feminista radical que acaba perdiendo los nervios".

"Relájate"

"Relájate, relájate", le dice en un momento dado la representante de Vox. "Soy así", se justifica la activista LGTBI. "Luego dices cosas que te arrepientes", prosigue Llanos Massó, y entonces De Florencia explota: "Qué tramposa eres, chavala. Y maleducada. Me estás diciendo una cosa y me acabo de enfadar, coño. ¿Sabes lo que te digo? Que yo no debería estar con una persona de ultraderechas, me pone el pie aquí cada vez que salgo a la calle".

"Lo bonito es que podamos dialogar", lamenta entonces el presentador. "Me he enfadado. Eres mala persona", zanja De Florencia.