Arrimadas rechaza una alianza con el PP limitada a Cataluña: tiene que incluir Galicia y País Vasco

A Inés Arrimadas le gusta más Mejor Unidos que España Suma, sea en Cataluña, en el País Vasco o en Galicia, donde la aspirante a presidir Ciudadanos pretende que haya una coalición con el PP frente a la "amenaza real" del nacionalismo y el independentismo. "Esa fórmula podría volver a ganar las elecciones", ha afirmado Arrimadas este lunes sobre el caso catalán, donde espera que el PSC se sume al "constitucionalismo".

"Para mí, lo cómodo sería esperar al congreso de mi partido, pero lo honesto es que mis compañeros sepan lo que quiero hacer. Además, puede haber elecciones en cualquier momento. No podemos pedir a (Quim) Torra que no convoque elecciones porque estamos en pleno proceso interno", ha defendido Arrimadas en una entrevista en Onda Cero ante las posibles críticas en sus filas por su toma de posición.

Sobre las adhesiones a su apuesta, ha reconocido que aún no hay demasiadas, si bien cree que "las reticencias se escuchan más que los apoyos". A su juicio, "hay que aparcar los intereses de partido y poner por delante lo que nos jugamos en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia".

Sin Vox

La política jerezana ha hecho algunos matices sobre esas alianzas territoriales. Primero, que Vox no estaría porque "son ellos los que se excluyen"; segundo, que éstas deberían darse en las tres citadas autonomías. Preguntada por "qué tiene que aportar Ciudadanos -sin representación- al PP en Galicia", ha respondido "qué tiene que aportar el PP a Ciudadanos en Cataluña, que está en el grupo mixto en el Parlament".

Arrimadas no concreta ningún error que haya podido cometer para que de ganar en las autonómicas en Cataluña en 2017 se pase a una posición secundaria y lejos de la victoria. "No he defraudado, en la calle no me dicen eso", ha zanjado.

En relación con el que parece será su único rival por liderar Ciudadanos, Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha afeado que alguien que persiga encabezar el proyecto vaya por las televisiones diciendo "que el partido es el Titanic". "Yo no voy a presidir un partido en el que no crea", ha dicho Arrimadas en lo que ha parecido una alusión a Igea. "El día que no crea en esto -ha concluido-, volveré al sector privado".