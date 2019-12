Echenique borra 8.800 de sus 9.000 tuits cuando vuelve a sonar su nombre como ministrable

Pablo Echenique ha cortado por lo sano en su cuenta en Twitter. De los más de 9.000 tuits que tenía apenas quedan 200. El diputado ha recuperado sus opciones para ser ministro impulsado por la última y todavía vigente polvareda en Podemos a cuenta de las revelaciones de su exempleado José Manuel Calvente, cuya mayor víctima hasta la fecha es Irene Montero.

El borrado en redes sociales es una buena opción para aquellos que alcancen o crean poder alcanzar un puesto destacado en el gobierno. En el caso de Echenique, si buen sus mayores polémicas ya están documentadas, parece que con mayor motivo: Twitter ha sido estos últimos años su principal canal de comunicación, en el que se ha caracterizado por un tono duro.

Cualquiera que visite su cuenta en este momento, sin embargo, sólo sabrá del Echenique post 10-N y no leerá -porque no la hay- mención alguna al PSOE o a Pedro Sánchez: sólo hay espacio para cuestiones propias de Podemos, retuits a afines y alguna crítica aislada al PP. El Echenique tras el abrazo entre Sánchez y Pablo Iglesias no se mete en charcos ni apenas da titulares.

Por tanto, ya no es posible consultar las críticas que lanzó a los socialistas en la negociación que concluyó en fracaso la pasada legislatura, marcada por reproches y filtraciones que acabaron desbaratando la coalición.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información sobre Pablo Echenique. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.