Zapatero apoya a Chaves, que denuncia "un clima de culpabilidad" en el juicio de los ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha denunciado que el juicio de los ERE se ha visto "condicionado" por un "clima de presunción de culpabilidad" generado desde la instrucción de una causa que cree que ha sido "política, mediática y social". También se ha desmarcado de los procedimientos de ayuda explicando que "no pasan por el Consejo de Gobierno" y que "no tiene por qué conocerlos". Ante esto, y tras conocerse la sentencia, Chaves ha recibido el apoyo público del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que confía en su inocencia.

En una entrevista en la SER, Chaves ha recordado que la sentencia "no es firme" y que es "injusta" por lo que en los próximos días presentará un recurso ante el Tribunal Supremo. "Me he visto sorprendido por esta sentencia. No conozco los procedimientos (del reparto de las ayudas) porque no los tengo que conocer", ha asegurado. En este punto ha opinado que durante todo el tiempo que ha durado la instrucción el juicio "ha estado muy sometido a presiones" de todo tipo aunque no se ha atrevido a decir que los jueces se hayan visto influenciados. "Solo hace falta ver los debates en torno a los ERE. No sé si han influido en los jueces pero el proceso está claro que no se ha abstraído", ha opinado.

El expresidente andaluz ha reconocido una "responsabilidad política" en el caso ERE que "asumí en su momento" con la baja en el PSOE y la dimisión como diputado y ha admitido que "es posible" que se equivocase "en las personas y a la hora de vigilar", pero ha querido dejar claro en ningún momento pudo "apreciar ilegalidad ni menoscabo de fondos públicos" porque no hubo aviso en este sentido de la Intervención General al Consejo de Gobierno.

Ante esta situación, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido que ha enviado un mensaje de apoyo a Chaves y también a José Antonio Griñán tras conocer la sentencia de los ERE. "Son personas con las que tuve mucha relación y creo que tienen que estar viviendo esta situación con angustia", ha asegurado en una entrevista en Antena 3. "Las decisiones judiciales las tenemos que acatar pero jurídicamente hay cierto debate a ver qué dice el Supremo. Eso no quita para que caiga todo el peso de la ley sobre los que se han lucrado injustamente", ha dicho.