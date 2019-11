Díaz pide "perdón" pero dice que "el PSOE no aparece en ningún sitio" en la sentencia de los ERE

"Pedí perdón y pediré perdón las veces que haga falta". "Perdón una y mil veces, las que haga falta". Susana Díaz ha pedido disculpas en nombre del PSOE de Andalucía tras la sentencia del conocido como caso de los ERE.

En una entrevista en La Sexta, la expresidenta de la Junta de Andalucía se ha desvinculado de "un tiempo antiguo" y de una administración en la que ella no estaba, pero ha reconocido que el caso de los ERE es "bochornoso que durante un Gobierno socialista alguien se haya aprovechado". "Han sido 10 años durísimos", ha reconocido.

"No basta con no enriquecerte sino que tienes que poner todos los controles para que nadie pueda hacerlo", ha reconocido.

Díaz ha tratado de desmentir algunas falsedades que, según ella, han dicho tanto el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, como la líder de Adelante Andalucía. "El PSOE no aparece en ningún sitio en la sentencia", ha dicho. Según ella, sólo figura "igual que otros partidos" en cuanto al color político de algunos ayuntamientos.

"No hay financiación ilegal del PSOE, el PSOE no se ha lucrado", ha advertido Díaz. Por ese motivo, ha pedido a Moreno y Rodríguez que "se documenten", que no difamen.