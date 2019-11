Zapatero defiende hablar con Bildu porque fue "la promesa democrática que se le hizo a los etarras"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha echado dos capotes importantes al PSOE de Pedro Sánchez: el primero defendiendo que sólo el diálogo puede resolver el conflicto en Cataluña y el segundo insistiendo en que todos, "incluyendo al PP", prometieron a los etarras que si dejaban las armas serían un actor más en la vida política española.

"Podría encontrar 25 declaraciones del PP, incluidas de José María Aznar, que, cuando teníamos el problema del terrorismo, todos decíamos que cuando dejaran las armas jugarían en el juego democrático. Esa es la grandeza democrática", ha advertido en una entrevista en 'Espejo Público'.

Para Zapatero, "uno puede estar muy lejos de las tesis de Bildu, pero ésa fue la promesa democrática que hicimos". Y ha recordado cuando se reunió con el líder de la formación vasca, Arnaldo Otegi, en un caserío durante cinco horas para conseguir que ETA dejara las armas: "Yo no sabía qué iba a hacer Otegi, pero fue trascendental lo que hizo. Para la historia y para la verdad, fue un político decisivo aunque lo hiciera porque no tuviera otra alternativa", ha recordado.

Eso sí, el expresidente ha insistido en que en esa charla le dijo que tenían "un camino de acercamiento al dolor a las víctimas que no han hecho todavía y que tienen que hacer".

Ha recordado también la dificultad de tratar a determinados líderes como Torra, al que ha calificado como "un factor muy negativo" pero que "sigue siendo el presidente de Cataluña".

"Yo Me reuní con Urkullu para hablar de temas muy serios. Y fue decisivo. Y me reuní con Ibarretxe, un lehendakari complicado, para hablar del famoso 'plan Ibarretxe'... Más adelante, habrá que hablar con Torra", ha concluido.

Diálogo con Cataluña

Zapatero ha remarcado que la única solución al bloqueo político pasa por hablar y buscar puntos comunes, como está haciendo Pedro Sánchez con ERC. "La mayoría de los españoles sabe que ver una luz en Cataluña sólo pasa por el diálogo, salvo que seas un hipócrita. Los que han negociado toda la vida y los que hablaban catalán en la intimidad ahora dicen que no se puede hablar", ha criticado Zapatero en referencia al exlíder del PP José María Aznar.

El expresidente ha querido poner el foco en "el diálogo" con los independentistas para cambiar "el deterioro de la convivencia" y ha asegurado que, "por encima de Sánchez y de lo que pudiera sentir [por un pacto con Unidas Podemos] está la voluntad de los ciudadanos que han votado ya".

El expresidente del Gobierno ha asegurado que la situación no necesita de ningún relator porque los partidos han activado mecanismos para entenderse. Pero se ha atrevido a dar un consejo a los que se sientan en esa mesa: "Los indultos a los presos no deberían estar en la mesa de diálogo porque no va a ayudar. Tenemos que ver qué ha pasado y abstraerse de lo que rodea", ha asegurado.

Eso sí, ha querido lanzar un mensaje al PP y a un Casado que "no me atrevo a decir si va a tener un liderazgo propio": "Si el PP hubiera dicho me abstengo, no estaríamos en éstas".