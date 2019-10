Gabriel Rufián apuesta por "amnistía y diálogo" ante la sentencia del 'procés' y rechaza la huelga general

A solo unos días para que el Tribunal Supremo dé a conocer la sentencia del 'procés', el independentismo está cada vez más dividido sobre cuál debe de ser la respuesta a las elevadas condenadas de prisión que se esperan para los 12 acusados, nueve de los cuales están en prisión preventiva.

Si una parte del soberanismo apuesta por paralizar Cataluña con una huelga general, hay quienes, como Gabriel Rufián, rechazan esta idea. El portavoz de ERC en el Congreso cree que la respuesta a la sentencia debe hacerse desde la política por lo que pedirán una ley de amnistía en el Congreso y harán una apuesta por el diálogo. "No queremos amenazas ni silencios pero nuestra responsabilidad es hacer política", ha afirmado en una entrevista en Els Matins de TV3, donde ha recordado que "en el 77 España amnistió a asesinos". "¿Por qué no hacerlo con demócratas?", ha preguntado en referencia a los políticos presos.

El diputado de ERC considera también que la respuesta "también debe estar en la calle" aunque es desde la política donde debe vertebrarse cualquier reacción. "Esto es política y tenemos que interpretar la realidad y decir cosas que, quizá, no sean agradables", ha afirmado, consciente de que un sector del soberanismo no comparte esta decisión. De hecho, rechaza cualquier respuesta que tenga como objetivo parar el país, como una huelga general, algo que sindicatos y algunas formaciones independentistas ya han puesto encima de la mesa. "Estaremos al lado de cualquier movilización pacífica pero no sé si es buena la vía de complicar el acceso al trabajo a la gente", añade.