El PDeCAT tacha de "miserable" a Rufián por criticar a los Mossos y dar su apoyo gratis a Sánchez

Comparar els @mossos amb l’atac de la @policia espanyola durant el referèndum no només és injust, sinó que fer-ho per pur càlcul electoral és immoral i miserable.#graciasporlosvotosacambiodenada

Visca Catalunya Lliure.

(Per cert, els Mossos actuen sota les ordres de jutges...) https://t.co/HzyZ40Xu6z