Malena Contestí se ofrece a PP y Cs tras dejar Vox por ser un partido "homófobo y extremista"

La exdiputada nacional de Vox por Baleares Malena Contestí no descarta fichar por el Partido Popular o Ciudadanos, aunque reconoce que a día de hoy no tiene "ninguna oferta" sobre la mesa. La política renunció a repetir en las listas electorales de de Vox el 10-N este lunes, y lo anunció con un duro comunicado donde tildaba al partido de Santiago Abascal de "movimiento extremista y antisistema".

Ahora, después de tres días de darse de baja, Contestí admite en una entrevista en el diario Última Hora que "se podría sentir cómoda en un partido que defendiera la unidad de España, la libertad a la hora de estudiar español en todas las regiones de España, la bajada de impuestos y un sistema liberal económico". En suma, "políticas muy del centro a la derecha", prosigue Contestí. Políticas que recogen tanto el programa de Cs como el PP.

"No cierro la puerta a estar en el PP o Ciudadanos porque no sé que me depara el futuro", señala.

En la entrevista, Contestí también habla sobre los líderes de PP y Cs. "Me parece un buen político", dice sobre Albert Rivera. También Pablo Casado, al que ve como "una persona de estado". Sobre su antiguo jefe, Santiago Abascal, dice que ha tenido "sus desaciertos". "A mí me parecen graves", añade.

Actúa, Vox... y ahora ¿PP o Cs?

Contestí fue diputada hasta la disolución de las Cortes el pasado 24 de septiembre; no forma parte de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que gobierna la Cámara en periodos electorales, y de ahí su condición ya de exparlamentaria.

Llegó al Congreso como número uno de Vox por Baleares gracias a una coalición electoral con la formación Actúa, que abandonó el pasado mes de agosto tras detectarse una serie de irregularidades contables.

En su comunicado, declaraba sentirse "traicionada". "Aquella ilusión inicial" con la que hace dos años dio el salto a la política "se ha tornado en una profunda decepción", derivada, agregaba, de la "imposición de un dogmatismo que golpea como un yunque en todos aquellos ideales que parecieron hacer a Vox necesario".

¿Los motivos? "Supuestas irregularidades que no sólo no se investigan, sino que se protegen", "la exclusión y el insulto constante a los demás partidos, demagogia, homofobia, extremismos varios".