Abascal pide la detención de Torra: "Estamos ante una Generalitat en la vía terrorista"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido la detención del presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque el Parlamento catalán "está en absoluta rebeldía".

"Estamos ante un Parlamento regional y una Generalitat en absoluta rebeldía, estamos en la vía eslovena, en la vía terrorista y ante un separatismo que se comporta peor incluso que el PNV en sus peores momentos", ha criticado Abascal en una entrevista publicada por ABC.

En este sentido, ha asegurado que el presidente de la Generalitat "está defendiendo a unos personajes que han encontrado con explosivos y con la intención de atentar". Por ello, ha defendido que "solo cabe proceder a la detención de Torra".

[ENCUESTA: ¿A quién preferiría como próximo presidente?]

Si Vox saliera elegido en las próximas elección generales, Abascal ha subrayado que darían la instrucción al ministro del Interior "para que, ante la comisión de un delito flagrante, se procediera a la detención de Torra y se le pusiera a disposición judicial con una querella de la Abogacía del Estado adosada a la espalda". "Eso es lo que habría que hacer en este momento", ha sentenciado.

Asimismo, ha celebrado "tener la oportunidad" de poder volver a llamar a los españoles "a una gran movilización". De cara a estas nuevas elecciones, Abascal ha destacado que ahora tienen medios de los que antes no disponían, como poder participar en los debates o "acreditar haber defendido" sus posiciones electorales en la tribuna parlamentaria.

"Eso va a jugar un papel muy importante. Sabemos que el votante de Vox es un votante muy fiel y por lo tanto tenemos buenas expectativas", ha afirmado.

Estos son los nueve CDR acusados de terrorismo

1.- El invitado de TV3 (David Budria Altadill, 38 años)

David Budria, durante su participación en el programa Tot es mou de TV3.

David Budria Altadill, uno de los dos detenidos que también forma parte de los Nueve de Lledoners, fue entrevistado el pasado 19 de septiembre –apenas unos días antes de su detención– en el programa de TV3 Tot es mou, presentado por Helena García Melero. Budria negó haber participado en los altercados de los que se le acusa e incluso presumió de haber avisado a las furgonetas de los Mossos d'Esquadra de que la carretera había sido cortada con palés.

Budria habla de él mismo en femenino –"las nueve encausadas" dijo en TV3– y es según algunas fuentes pareja de otra de las detenidas, Clara Borrero Espejo. Ambos fueron interrogados el lunes en Barcelona y liberados con cargos por terrorismo.

2.- La cajera del Mercadona (Clara Borrero Espejo, 33 años)

Es la encausada de la que menos información se tiene, aunque en la página web BeBee puede verse todavía un perfil con su nombre y apellidos. En él apenas se menciona que Borrero trabajó entre abril de 2007 y agosto de 2011 en la empresa Mercadona-Veritas como "cajera, reponedera, charcutera y pescatera". Desde 2011 hasta ahora, nada, excepción hecha de su supuesta relación con David Budria. Clara fue liberada con cargos el pasado lunes junto con Budria después de ser interrogada en el cuartel de la Guardia Civil de la calle Travessera de Gràcia de Barcelona.

3.- El supuesto cabecilla (Jordi Ros Solà, 45 años)

"Visca Catalunya lliure" gritó Jordi Ros Solà mientras los agentes de la Guardia Civil lo conducían hasta el coche que se lo iba a llevar a dependencias policiales. Ros, ingeniero de formación y residente en Sabadell, está en paro y fue detenido por la Guardia Civil mientras dormía. Los agentes que han conducido la investigación lo consideran el cabecilla del grupo, además del 'cocinero' de los artefactos que preparaba el grupo.

Fue en la casa de Ros donde los agentes encontraron los materiales –'precursores' en lenguaje técnico– que podrían haber sido utilizados para fabricar esas bombas. Un incendio en su domicilio de hace tres meses cobra ahora un interés especial. Ros lo atribuyó en su momento a un cigarrillo mal apagado, aunque los investigadores sospechan que Ros experimentaba ya en aquel momento con sustancias explosivas.

Ros es uno de los dos detenidos que han confesado la obtención y manipulación de materiales explosivos destinados a acciones de sabotaje. Ambos han optado por rechazar a los abogados del grupo de la extrema izquierda separatista Alerta Solidària, que defiende a cinco de sus compañeros. También han pedido un abogado de oficio y presentado un habeas corpus, un procedimiento jurídico habitual por el que los acusados solicitan comparecer de inmediato frente a un juez para que este determine la legalidad de su detención.

4.- El segundo líder del grupo (Xavier Duch Palau, 50 años)

Xavier Duch, tras su detención por la Guardia Civil

El protagonista de uno de los primeros vídeos que trascendieron tras las detenciones. En él puede verse a Xavier Duch Palau siendo acompañado al coche policial por dos agentes de la Guardia Civil y chillándole algo a la multitud que le jalea y que se ha congregado frente a su domicilio. De Duch, residente en Sabadell, sólo se sabe que está casado, que tiene dos hijos y que es aficionado al billar, al que se dedicaría a nivel cuasi profesional. Según la Guardia Civil, Duch sería uno de los tres líderes del grupo ERT (Equipo de Respuesta Táctica, la facción más radical de los CDR) junto a Ros y Eduardo Garzón.

5.- El aficionado al aeromodelismo (Alexis Codina Barberán, 41 años)

Otro de los detenidos de los que apenas se sabe nada. Fue arrestado en Sant Fost de Campsentelles, un pueblo de 8.700 habitantes cercano a Sabadell. La Guardia Civil asegura haber encontrado termita en su casa. Según algunos medios, Alexis Codina Barberán, soldador y chatarrero de profesión, era el administrador de su propia empresa de fontanería, aunque se quedó en paro en julio de este año. Según esos mismos medios, Codina, aficionado al aeromodelismo, sería uno de los firmantes de un manifiesto que pedía la inhabilitación de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Más allá de esos datos, que cualquiera puede encontrar mediante una sencilla búsqueda en internet, apenas se sabe mucho más de Codina.

6.- El tercer líder del grupo (Eduardo Garzón Bravo, 49 años)

El segundo de los miembros del grupo, junto con David Budria –con el que aparece en alguna fotografía publicada en los medios–, que también pertenece a los 'nueve de Lledoners'. Garzón fue presidente de la Asociación Catalana de la Hemofilia alrededor de 2001 y, varios años después, también de la Fundación Privada Catalana de la Hemofilia. Vinculado a la extrema izquierda separatista, Garzón tiene estudios de Economía. Es, junto a Ros y Duch, el tercero de los líderes del grupo, según los agentes de la Guardia Civil que han investigado el caso.

7.- El cabeza de lista de ERC (Xavier Buigas i Llobet, 48 años)

Xavier Buigas, junto a Oriol Junqueres.

Conocido como Txevi, Xabier Buigas i Llobet, casado y con uno o dos hijos, según las fuentes, fue en 2011 el cabeza de lista de ERC en las elecciones municipales de su localidad de residencia por aquel entonces, Folgueroles, un pueblo de apenas 2.275 habitantes de la provincia de Barcelona. En algunas de las fotografías de la presentación de su candidatura puede vérsele, de hecho, junto a Oriol Junqueras.

Buigas es agente rural de la Generalidad catalana, trabaja para el Espai Natural Guilleries-Savassona y fue detenido el lunes en su masía de Sant Pere de Torelló, adonde se había mudado recientemente. Tras su detención, amigos y vecinos de Folgueroles, de donde no llegó a ser alcalde pero sí concejal entre 2011 y 2014, convocaron una manifestación en su apoyo.

8.- El militante de la CUP (Ferran Jolis Guardiola, 38 años)

Detenido en Santa Perpètua de Moguda, el nombre de Ferran Jolis Guardiola aparece en la lista de la CUP de dicha localidad para las elecciones municipales del pasado 26 de mayo. Asesor de empresas, Jolis cuenta con un canal de YouTube bajo el seudónimo de 1714 Jules donde, junto a los habituales vídeos motivacionales dirigidos a empresas y trabajadores, cuelga vídeos relativos al procés separatista.

9.- El aficionado a los juegos de guerra (Germinal Tomás Aubeso, 39 años)

De acuerdo al perfil publicado por OK Diario, Germinal Tomás Aubeso es técnico de mantenimiento y aficionado al airsoft, un juego de guerra similar al paintball, pero que utiliza proyectiles de plástico más pequeños, de entre 6 y ocho milímetros, que no manchan y que tampoco dejan moratones. Según OK Diario, el detenido utilizaba el nombre de 'Von Germinal' en sus partidas. La vinculación con el resto del grupo no ha trascendido hasta el momento.