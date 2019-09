Casado avisa de un nuevo 'procés': "Es la primera vez que un Parlamento justifica la violencia"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha calificado de "gravísimo" el reciente Debate de Política General del Parlament, donde los partidos independentistas eludieron reprobar los actos de los miembros de los Comités en Defensa de la República (CDR) detenidos por la Guardia Civil acusados de terrorismo tras portar material explosivo.

"Es la primera vez que un Parlamento democrático justifica la violencia organizada. No voy a comparar Catalunña con el País Vasco, pero en Euskadi ningún partido, que no fuera Batasuna, justificó nunca o alentó la violencia o los actos terroristas, fueran callejeros o de ETA", ha manifestado Casado en una entrevista en La Vanguardia.

En este sentido, el líder del PP ha criticado que la respuesta del Gobierno ha sido "tímida", por esto se ha tendido la mano a Pedro Sánchez "para una acción conjunta frente a cualquier tipo de violencia y cualquier legitimación de la misma". Para Casado, el Ejecutivo "tiene que garantizar la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña y asegurarse de que la Generalitat va a cumplir con su obligación, en caso contrario, hay mecanismos para asumir directamente la seguridad".

No obstante, Casado no ha pedido la aplicación del artículo 155, como si hizo en la anterior campaña electoral, que según él "no hay que sacralizar ni que demonizar" tras la sentencia del Tribunal Constitucional. "Dependiendo de cómo evolucione la situación, el Gobierno deberá decidir si activa el 155 o no. En ese momento, el Gobierno de Sánchez tendrá nuestro apoyo".

Casado sale "a ganar" el 10-N

En clave electoral, el líder de los populares ha subrayado que su partido sale a "ganar" y asegura que si obtienen un voto más que el PSOE formara gobierno y desbloqueará la situación política. "Los españoles ya saben que PP es sinónimo de desbloqueo. Donde ha habido que llegar a acuerdos lo hemos hecho, incluso con partidos, como Cs y Vox, que no se hablaban".

Al preguntársele si pactaría con el PSOE, responde que él ya ha intentado "pactar asuntos importantes y ha sido imposible" porque su líder y presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha roto esa capacidad de diálogo, según él.

También dice que hará una campaña sin descalificaciones y que intentará hasta el último minuto lograr la coalición España Suma, aunque advierte de que, si no es posible, "es probable que haya electores que se unan en las urnas en torno al partido más dialogante".