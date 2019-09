Errejón sigue buscando alianzas sin contar con un programa: "Aún tenemos que elaborarlo"

Íñigo Errejón ya ha comenzado su campaña con la mirada puesta en el 10 de noviembre. El líder de la plataforma Más País ha insistido en que no entregará "gratis" sus escaños al PSOE, aunque ha asegurado que sus votos están "supeditados a un objetivo político, no de siglas" porque su partido pretende ser “el pegamento” de la izquierda.

"Nuestros escaños son para un Gobierno progresista. Hay quien se ha preguntado si eso significa que son gratis. No lo son, están supeditados a un objetivo político, no de siglas", ha asegurado Errejón en una entrevista concedida al diario El País.

En esta línea, Errejón se ofrece a desbloquear la política española, pero advierte al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que no pactará con los socialistas si su estrategia es buscar la abstención del PP y Ciudadanos. "Si el PSOE quiere la abstención de Rivera o Casado, será un camino incompatible con nosotros".

Preguntado por las circunscripciones a las se va a presentar, el líder de Más Madrid ha manifestado que van a constituir un un comité electoral para decidirlo con "criterio político" con el objetivo de "sacar al votante progresista de la abstención".

Errejón continúa buscando alianzas ante la ausencia de un programa electoral que tienen que confeccionar a menos de un mes de los comicios. "Aún tenemos que elaborarlo", ha concluido el líder de Más País.

Aunque las últimas informaciones apuntan a que Más Madrid concurrirán en al menos 17 provincias españolas, según el preacuerdo que ha firmado Íñigo Errejón con Equo. De este modo, en Andalucía presentarán listas en Málaga, Cádiz, Granada y Sevilla; en Galicia concurrirán en Pontevedra y La Coruña; y a esto se sumará además de Barcelona y Madrid, las circunscripciones de Alicante, Asturias, Baleares, Vizcaya, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Valencia y Zaragoza.

Sorpasso a Podemos

En este sentido, Errejón ha asegurado que no aspira a un sorpasso a Podemos porque no compite ni con sus excompañeros ni con el PSOE ya que, a su juicio, "uno no viene a política para derrotar a un partido, sino a derrotar la precariedad o la violencia machista".

Aunque ha dejado entrever que su relación con Pablo Iglesias no pasa por su mejor momento, desde que abandonara la formación morada por los continuos desencuentros. Errejón ha señalado que el país estará por encima "de sus tripas". "No puedo prometer que me lleve bien con toda la gente con la que llegue a acuerdos, pero sí que, por encima de mis tripas, pondré la necesidad de que haya acuerdo progresista".

Por otro lado, en relación a la crisis territorial que se vive en Cataluña el que fuera fundador de Podemos ha afirmado que "tiene que haber un gran acuerdo nacional catalán que sea refrendado, consultado a la ciudadanía y después aprobado" porque se han roto "muchísimos puentes" y no se van a solucionar "con sentencias".