El PP insiste en presentar a Casado como alternativa al bloqueo

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha confirmado la mañana de este martes que la propuesta de Teodoro García Egea el lunes estaba "perfectamente coordinada". La pregunta que lanzaban a los socialistas, ha dicho, "era clara: ¿se abstendría el PSOE para dejar que gobernara un gobierno constitucionalista?".

Montesinos ha insistido en la necesidad de desbloquear la situación porque "la ausencia de reformas está provocando una desaceleración económica". Ha declarado que la investidura fallida es "el fracaso de Sánchez" y que "quizá deberían elegir otro candidato socialista" o dejar paso al candidato del PP.

Sobre el nuevo gobierno de Navarra, Montesinos ha querido aclarar que no es el PP el que dice que los socialistas hayan pactado con EH Bildu, sino que son los líderes de la formación abertzale los que "dicen que han dado la posibilidad a Chivite de ser presidenta y que no va a ser gratis". Ha vuelto a criticar que Sánchez no tendiera la mano a los constitucionalistas navarros y optara por "otra fórmula".

"La postura del PP respecto a la investidura es diáfana", ha dicho Montesinos y ha destacado que su partido "puede negociar con unos y con otros en favor del interés popular" y ha puesto como ejemplo Madrid.

Por su parte, Edmundo Bal, miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, ha declarado en el mismo programa que, de tener Albert Rivera el encargo del Rey de formar gobierno, ya se habrían puesto de acuerdo con el PP. Ha declarado que "Pedro Sánchez es un peligro para este país" y que su programa es "absolutamente incompatible con nuestro ideario".

Preguntado por una posible coalición "Cataluña Suma", Bal ha dicho que en Navarra se dieron unas circunstancias muy concretas y que "nuestras siglas no se van a diluir en una coalición, aunque caso por caso se puede estudiar".