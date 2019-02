Podemos y Bildu contra el Rey: "España no es una democracia plena porque no juzga el franquismo"

La Red de Ciudades por la Memoria, el intergrupo del Congreso y el de la Eurocámara han mandado este martes por la mañana a sus representantes al palacio de la Carrera de San Jerónimo a hacer balance del trabajo de los cuatro años de legislatura municipal en la lucha contra el franquismo. Y además, a recibir "el silencio como respuesta" por parte del Gobierno, según Miguel Urban, eurodiputado de Podemos. "Es sorprendente que un Gobierno del PSOE no se haya querido reunir con quienes son los únicos que están trabajando por la memoria de miles y miles de víctimas de la dictadura".

Ante las escalinatas de los leones del Congreso, representantes del partido de Pablo Iglesias; de EH Bildu como el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, o la diputada Marian Beitialarrangoitia; el teniente alcalde de Barcelona Jaume Asens (En Comú); y el diputado de Compromís Enric Bataller, han citado a los medios de comunicación para responder a las palabras del Rey Felipe VI, negando que España sea una "democracia plena".

"No lo es porque somos el único país de Europa que no ha juzgado los crímenes de su dictadura", abundaba Urban en declaraciones a este periódico. "En Europa nos miran con sorpresa, de hecho en nuestro intergrupo hay diputados del Partido popular Europeo que no comprenden cómo España sigue negándose a evitar que se reabran las heridas".

Hace un año, Urban lideró una visita de eurodiputados al Valle de los Caídos, en aquella comitiva estaba el portugués Antonio Marinho e Pinto, de los liberales de ALDE, que incluso fue increpado por algunos de los congregados: "Le llamaban pederasta"; explica Urban, "y él me decía 'a mí, pero si soy católico'... De verdad que ne Europa no se comprende que aquí siga habiendo un monumento al dictador".

Joseba Asiron (EH Bildu), alcalde de Pamplona, a las puertas del Congreso. ADP

Sin embargo, el mensaje no se queda en la exhumación de Franco, sino en "la exhumación del franquismo", después de 40 años de democracia "ya está bien de que seamos sólo las ciudades, algunas, las que trabajamos por la Memoria", explicaba el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, de Bildu. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha perdido una oportunidad y ha vuelto a dejar que se cierre una legislatura sin reparar a las víctimas".

Desplantes a Felipe VI

Por su parte, Jaume Asens, teniente alcalde de Ada Colau en Barcelona, insistió en el mensaje de que "no hay democracia de verdad" si no se deja de interpretar la Ley de Amnistía de 1977 como "una ley de punto final". En la capital catalana, la última decisión a este respecto fue eliminar la Avenida del Príncipe de Asturias y rebautizarla con un nombre reivindicativo de los movimientos de activismo de izquierdas que ampara Colau: Riera de Cassoles (cazuelas).

La decisión se tomó la pasada semana, en vísperas de la visita del Rey Felipe para inaugurar el Mobile World Congress, escenario de varios desplantes al Monarca por parte de la alcaldesa y del president de la Generalitat, Quim Torra, estos días.

"España está incumpliendo sus convenios internacionales, las recomendaciones del relator de Naciones Unidas y los señalamientos del Parlamento Europeo que instan al Gobierno a juzgar los crímenes de la dictadura franquista", ha cerrado Urban. "No hacen falta leyes nuevas, ni siquiera haría falta la de Memoria Histórica de Zapatero en 2007, sólo hace falta voluntad política", concluye, "pero seguimos siendo una anomalía en Europa, no somos una democracia plena. Si el Gobierno no quiere que se juzque aquí a los criminales, al menos que se aparte y extradite a los criminales, que otros países sí los quieren juzgar".