El baile de Sánchez, Torra, Iglesias y Maduro: así llama el PP al voto útil

En su último vídeo electoral, el PP ha anticipado a los votantes de centroderecha lo que podría ocurrir tras las elecciones del 28 de abril si dividen su voto entre las distintas opciones: Pedro Sánchez, Miquel Iceta, Quim Torra, Pablo Iglesias e incluso Nicolás Maduro seguirán bailando, celebrando la victoria de la izquierda.

En el vídeo, titulado #Elúltimobaile y con una duración de 55 segundos, los representantes políticos bailan y saltan al son de la canción Ritmo de la noche. El vídeo, que se ha convertido en viral, finaliza con una advertencia: "Si el 28-A el voto de centroderecha se divide... seguirán bailando ellos. ¡Pásalo!".

La sumisión de Sánchez ante el independentismo es motivo de bochorno internacional. Si el #28A el voto se divide, éste no será el #ElÚltimoBaile pic.twitter.com/PlWtORYGy9 — PP de Melilla (@PPMelilla) 25 de febrero de 2019

No es el primer guiño que realiza el PP para lograr la unión del centroderecha, ya que el partido ofreció a Ciudadanos unir sus candidaturas para el Senado y Casado aboga por no regalarle escaños al PSOE "en aquellas circunscripciones en las que el centroderecha está sólidamente asentado en torno al PP y hay muy pocas opciones de que vascule hacia Vox o Ciudadanos".

En su reciente entrevista con EL ESPAÑOL, Casado era claro en sus declaraciones: "En estas elecciones no se cuentan votos, se cuentan escaños. Escaños en el Congreso para cambiar de Gobierno y en el Senado para aplicar el 155. Puede que en las circunscripciones de menos de seis diputados el voto que va a Ciudadanos o a Vox acabe en un resto que le dé un escaño a Podemos o al PSOE. No parece lo mejor que los que nos hemos manifestado juntos en Colón vayamos desunidos a las urnas. Si queremos unir a España en un Gobierno, no deberíamos desunir el voto en las urnas".

Si el PP ya vivió la irrupción de Ciudadanos en las elecciones de 2015 y la absorción de votantes por su izquierda, las amenazas se acrecientan ahora con la irrupción de Vox, que podría erosionarle por la derecha. Bajo el lema de que ellos son "la garantía para España", el partido que preside Pablo Casado está haciendo campaña para aglutinar las papeletas de los votantes de centroderecha.