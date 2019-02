Casado defiende en TVE lo dicho sobre el aborto en EL ESPAÑOL: "Las entrevistas hay que leerlas enteras"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha ratificado sus declaraciones a EL ESPAÑOL sobre el aborto, que han usado sus rivales desde la izquierda como munición electoral. Entrevistado en el Telediario 2 por Carlos Franganillo, ha aconsejado leer íntegras sus explicaciones a este periódico antes de criticarle. "Quiero que toda mujer que quiera ser madre no tenga que recurrir al aborto, en España debe haber fondos públicos para aquellas madres que quieran serlo", ha defendido.

🔴 Pablo Casado (@pablocasado_): "Yo lo que quiero es que cualquier mujer que quiera ser madre no tenga que recurrir al aborto"



Minuto a minuto: #CasadoEnRTVE — Telediarios de TVE (@telediario_tve) 25 de febrero de 2019

De cara a las generales, Casado ha asegurado estar al frente de un partido "ganador" que mezcla "renovación con experiencia" y que seguirá siendo "sinónimo de buena gestión económica". También, que el PP representa el voto útil: "Debemos liderar la alternativa al PSOE", ha defendido, llamando la atención sobre la relevancia de "dispersar el voto" en las "provincias pequeñas", que, a su juicio, no significa otra cosa que "dar el voto a los socialistas o a Podemos".

Sobre sus hipotéticos socios, esos que podrían "dispersar el voto", se ha limitado a señalar: "Los partidos nuevos sin experiencia de gestión piden cosas imposibles, lo que no quiere decir que no pacte con ellos, porque al final no las llevan a cabo".

"No entiendo cómo ERC recibe fondos públicos"

Cuestionado por el 155 que aplicaría en Cataluña -ha dicho en varias ocasiones que sería su primera medida como presidente-, Casado ha respondido que "el mismo que en Castilla y León o Murcia" frente a una situación en un caso similar, y destinado "a que funcionen los colegios, el transporte, la seguridad ciudadana..."

Asimismo, ha puesto el foco sobre lo "flagrante" que resulta que el Govern de Quim Torra está fuera de la ley y "fuera de cualquier respeto institucional", como, ha recordado, ha sucedido este lunes en Barcelona con la recepción al Rey en el Mobile World Congress (MWC).

¿Ilegalizará a los partidos independentistas? "Hay una ley en vigor -ha continuado Casado-, la de Partidos, que en su articulo noveno dice que los que alienten la violencia pueden ser ilegalizados. Arran y los CDR están reivindicando a Terra Lliure, una organización terrorista, y nadie dice nada".

Igualmente, el líder de los 'populares' ha abogado por que formaciones cuyos máximos dirigentes hayan sido procesados por "rebelión o sedición dejen de recibir fondos públicos". A lo que ha añadido: "No entiendo cómo ERC y PDeCAT están recibiendo dinero de todos los españoles".