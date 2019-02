La Fiscalía pide 3 años de prisión para Cristina Cifuentes en el 'caso Máster'

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita tres años y tres meses de prisión para la expresidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por un delito de falsedad en documento oficial ya que la consideran inductora de la falsificación de un acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM)"que jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

El Ministerio Público considera que, a raíz de la publicación en prensa de que Cifuentes no había completado las asignaturas de su máster en Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos, ésta se puso en contacto con María Teresa Feito, profesora de dicha universidad de su confianza, para que "resolviera la crisis que la noticia había publicado" aprovechando que tenía buena relación con el rector y con el director del máster, Enrique Álvarez Conde.

No hizo el TFM ni lo defendió

La Fiscalía ve indicios suficientes para llevar a los acusados Cristina Cifuentes, María Teresa Feito y Enrique Álvarez Conde a juicio. Cree que Feito accedió a lo solicitado por la ex presidenta madrileña y que, de acuerdo con Álvarez Conde, "y a sabiendas de que Cristina Cifuentes no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Fin de Master y no había procedido a su defensa", decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría "apariencia de verosimilitud" para acreditar de cara a los medios de comunicación que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid había cursado el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente, a diferencia de lo que había publicado eldiario.es.