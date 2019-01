Una fundación nacida para prestigiar a España en Reino Unido promociona a los líderes del 'procés'

La fundación valenciana Cañada Blanch ha invitado a la exconsejera del Gobierno autonómico catalán Clara Ponsatí, actualmente fugada en Escocia, a una mesa redonda en la London School of Economics de Londres. Junto a ella han sido también invitados Aamer Anwar, su abogado, y el actual consejero de Acción Exterior de la Generalidad, Alfred Bosch.

Al acto, programado para el jueves 31 de enero y que lleva por título What Now? The Political and Judicial future of the Catalan Independentist Movement (¿Y ahora qué? El futuro político y judicial del movimiento independentista catalán), no ha sido invitado ningún miembro del Gobierno o de la Judicatura española que pueda contrarrestar la versión separatista de los hechos. En el acto participará también el historiador Paul Preston, director del Centro Cañada Blanch de la London School of Economics, centrado en el estudio de la historia contemporánea española.

La Fundación Cañada Blanch, nacida en 1970 y cuyo objetivo es "el impulso de la cultura, la educación y la economía" españoles, así como el fomento de "los vínculos con el Reino Unido", es la propietaria de la escuela Vicente Cañada Blanch de Londres, situada en el distrito de North Kensington. El acto protagonizado por Ponsatí ha sido organizado al alimón por el European Institute de la propia London School of Economics y por el Catalan Observatory, una plataforma de la Fundación Cañada Blanch.

El anuncio del acto puede encontrarse en la página web de la London School of Economics, pero no en la página de la Fundación Cañada Blanch, actualmente en proceso de construcción. EL ESPAÑOL intentó ponerse en contacto con el director de Cañada Blanch, Juan Viña Ribes, pero este no devolvió la llamada tal y como se nos había prometido desde la fundación.

En el texto con el que se promociona el acto en la página de la London School of Economics se dice que "más de un año después de la celebración del referéndum de autodeterminación, el movimiento independentista catalán se encuentra en una encrucijada. Nueve líderes políticos están en prisión y afrontan cargos por rebelión y sedición, mientras otros siete afrontan cargos similares en otros países. El testimonio de la exministra de Educación, Clara Ponsatí, le proporcionará a la audiencia una perspectiva única de estas circunstancias".

La invitación a una prófuga de la Justicia como Clara Ponsatí, a la que se presenta en la página web de la London School of Economics como "exministra de Educación de Cataluña y profesora de Economía de la Universidad St. Andrews", fue protestada, según el diario valenciano Las Provincias, por el Foro de Profesores, una asociación cuyo objetivo es combatir la propaganda independentista en todo el mundo. El Foro calificó el acto de la London School of Economics de "apología del golpismo camuflado como debate académico" y recordó que Ponsatí, fugada desde el 30 de octubre de 2017, está acusada por la Justicia española de malversación de fondos públicos.

El acto fue promocionado en las redes, entre otros, por el abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, por ERC y por la propia Ponsatí, militante de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).