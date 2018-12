Casado y Rivera le hacen la pinza a Sánchez en Bruselas: "Su política en Cataluña ha fracasado"

El escenario de la batalla política española a cuenta de la crisis en Cataluña se ha trasladado este jueves a Bruselas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al Consejo Europeo en el que se busca desbloquear el acuerdo del brexit. Y tanto el líder del Partido Popular, Pablo Casado, como el de Ciudadanos, Albert Rivera, han viajado a la capital comunitaria para asistir a las reuniones previas de sus respectivas familias políticas, los populares europeos y los liberales de ALDE. Casado y Rivera han comunicado a sus socios en la UE su inquietud por la situación en Cataluña y por la estrategia de Sánchez de buscar el apoyo de los independentistas, que según coinciden ha sido un fracaso.

Casado y Rivera están de acuerdo con el diagnóstico que hizo este jueves el ministro de Exteriores, Josep Borrell:la "política de ibuprofeno" del presidente del Gobierno en Cataluña ha tenido "poco éxito". Los líderes del PP y Ciudadanos coinciden también en la receta que habría que aplicar: activar de inmediato el artículo 155 de la Constitución, empezando por la toma de control de los Mossos d'Esquadra, o bien convocar de forma urgente elecciones.

El líder del PP ha lamentado que Sánchez se conforme con "calmantes" para hacer frente a problemas como el de Gibraltar en el brexit, la economía o la crisis en Cataluña. "Se utiliza el ibuprofeno para una enfermedad grave, que puede quitar el dolor un tiempo. Pero el enfermo se puede acabar muriendo. Y yo creo que el problema que tenemos en España es que la economía está enferma, estamos viendo que también la situación internacional es de debilidad absoluta. Y en Cataluña tenemos ya al enfermo en la UVI y el Gobierno parece no querer hacer nada", sostiene Casado.

El Partido Popular es partidario de "un artículo 155 de inmediato y en especial en materia educativa, de Instituciones Penitenciarias, de Hacienda, de medios de comunicación públicos pero también de Interior". "Hay que tomar el control de los Mossos d'Esquadra, son 16.000 hombres armados que no pueden estar en manos de un loco fanático como Torra que apela a la vía eslovena que fue una guerra civil con 63 víctimas y eso hay que hacerlo ya", ha exigido Casado.

Sánchez no atiende ni a sus ministros ni a sus barones

"Si (Sánchez) no aplica el 155 lo que tiene que hacer es aplicar la democracia: convocar a los españoles a las urnas y ya vendremos nosotros a arreglar este problema", asegura el líder del PP. Si él llega al Gobierno, activará el 155 en su primer Consejo de Ministros para "el tiempo que haga falta y con la extensión competencial necesaria". Casado ha pedido además a los populares europeos ampliar la lista de 32 delitos de la euroorden para los que la entrega es automática, con el fin de incluir también la rebelión y la sedición y poder así garantizar la extradición a España del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y sus exconsellers fugados.

Por su parte, Rivera ha pedido a Sánchez que haga caso a Borrell y a los barones socialistas que le piden endurecer su política hacia los independentistas catalanes. "¿Cuál es el problema? El problema es Sánchez, que ni atiende a sus ministros, en este caso a un ministro que conoce bien Cataluña, ni atiende a los barones del PSOE que están preocupados ante esta situación, ni escucha desde luego a Ciudadanos o al PP", asegura el líder de la formación naranja.

"Creo que eso es también una muestra del aislamiento en el que se está quedando Sánchez. Está más cerca de los separatistas para buscar su apoyo en los Presupuestos o en futuras investiduras, que no del constitucionalismo ni de su propio partido, que está dividido", ha dicho Rivera. A Cs le inquieta especialmente la tensión que se vivirá en Barcelona durante el Consejo de Ministros del 21 de diciembre, "sobre todo teniendo en cuenta que Torra está apelando a la vía eslovena, la vía de los muertos y de la guerra".

"Es un error histórico, una irresponsabilidad, que Sánchez no proteja a los ciudadanos de Cataluña", avisa Rivera. El presidente del Gobierno debe rectificar, asumir que "no puede ser que los separatistas y nacionalistas gobiernen España" y "volver del lado de los constitucionalistas". Desde Ciudadanos están dispuesto a "sentarnos a negociar cómo debe ser ese 155, sobre qué competencias, durante cuánto tiempo". Pero a su juicio debería empezar por tomar el control de los Mossos d'Esquadra. El presidente del Gobierno no ha hecho declaraciones a la prensa durante su primera jornada en Bruselas.