97 detenidos en una macrooperación contra la pornografía infantil en toda España

Setenta y ocho hombres y una mujer, de entre 14 y 76 años, han sido detenidos por la Policía Nacional en todas las comunidades autónomas excepto Navarra, Castilla y León, Extremadura y La Rioja por delitos de abuso sexual infantil y de producción y distribución de pornografía infantil, después de que los agentes realizaran hasta 80 registros en domicilios.



Emplazamientos en los que se han intervenido 45 ordenadores, 113 discos duros, 25 móviles, 38 memorias USB, más de 300 DVDs y otros materiales informáticos en los que se almacenaban "miles de teras" de contenido pornográfico de "extrema dureza" protagonizados por miles de menores de edad, según relatan los investigadores.



Las pesquisas se iniciaron en enero de 2016 cuando los agentes realizaban rastreos sobre la publicación y distribución de este tipo de contenidos en la red y dieron con el primer sospechoso, que fue detenido en septiembre de ese año. Si bien, esta gran operación se culminó tan solo hace dos semanas con la última detención.



Entre los arrestados está un hombre de 57 años que fue detenido por un delito continuado de agresión sexual a una menor de tres años y por la producción de material pedófilo con la misma víctima desde el año 2010 al año 2013. Los agentes encontraron en su ordenador contenidos delictivos almacenados y organizados en diferentes carpetas.



Este criminal se aprovechaba de la relación de confianza que tenía con los padres de la menor y cuando éstos le dejaban a cargo de la niña por motivos laborales, el agresor aprovechaba para abusar sexualmente de la niña y, además, le grababa mientras lo hacía e incluso editaba en ocasiones los vídeos para obtener fotogramas.



Después de esta detención, los agentes tiraron del hilo entre el material incautado y localizaron cientos de imágenes en las que también se mostraban continuos abusos sexuales a los que una mujer sometía a dos niñas, de once y cuatro años, que finalmente resultaron ser su hija y su sobrina, respectivamente.



La mujer, de nacionalidad peruana, fue identificada poco después como la responsable de producir el material pedófilo desde su país de origen, contenidos que posteriormente enviaba al detenido mencionado anteriormente, pero según han señalado fuentes policiales, desconocen si ésta ha sido detenida finalmente en Perú.



Los investigadores fueron conscientes de esta relación 'laboral' entre ambos criminales cuando detectaron que entre los mismos se realizaban transferencias de dinero a través de una empresa, cargos monetarios que coincidían en el tiempo con la producción de las imágenes pornográficas.



Por otro lado, un hombre de 27 años fue detenido en Madrid después de que los agentes encontraran en su ordenador más de 2.000 imágenes de niñas menores a las que fotografiaba "al descuido" después de entablar relación con ellas aprovechándose de su condición de monitor de tiempo libre. Entre sus ocupaciones también estaban las de impartir clases extraescolares y entrenar a un equipo de fútbol con menores. No obstante, los investigadores no han podido constatar que llegase a abusar sexualmente de ninguna de las menores que aparecían en las fotos.



Durante la investigación, otra mujer fue detenida en San Sebastián. Los agentes se incautaron de seis ordenadores portátiles y 22 DVDs en los que almacenaba una gran cantidad de material pornográfico infantil, que distribuía a otros usuarios de internet.



Una vez reunieron el material incautado en las detenciones que habían llevado a cabo hasta el momento, los investigadores sometieron los contenidos a un análisis técnico policial para poder seguir identificando a nuevas víctimas o más personas que conformasen la red de pederastas.



Así, la Policía también detuvo a otro hombre de 49 años, residente en Barcelona y de nacionalidad peruana, que tenía en su poder fotografías de contenido pornográfico con menores y que había obtenido supuestamente desde su teléfono móvil cuando se encontraba de vacaciones en Lima.



Con todo, durante uno de los registros enmarcados dentro del operativo, en un domicilio madrileño los agentes también se incautaron de 97 bellotas de hachís, 120 gramos de MDMA, 100 gramos de drogas de diseño, un revólver, munición, botes de humo de uso militar, dos cuchillos de grandes dimensiones y un silenciador.