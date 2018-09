Ábalos: "Lo importante no es si se rectifica, lo importante es si se acierta"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha afirmado este lunes que "si para aceptar hay que rectificar no pasa nada" ya que "lo importante no es si se rectifica, lo importante es si se acierta". Se ah referido así a las rectificaciones en inmigración, impuestos y Llarena.

Ábalos ha afirmado que "en muchos casos no son ni rectificaciones" sino que se ha "planteado de modo poco claro o se ha malinterpretado". Ha asegurado irónicamente que no sabe si "es mejor rectificar o empeñarse en un error y no corregirlo".Ha afirmado que eso depende del relato que cada uno quiera crear y que no considera que haya tantas

#EnDirecto, José Luis Ábalos @abalosmeco después de la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE https://t.co/50OPlTFqLK — Europa Press TV (@europapress_tv) 3 de septiembre de 2018

En una rueda de prensa en el día en el que el PSOE cumple 100 días en el Gobierno ha afirmado que "se ha puesto fin a las políticas de la derecha que apostaban por la desigualdad y los recortes".

Respecto a un posible adelanto de elecciones en el caso de que no se aprobasen los presupuestos, ha afirmado que "si hay un partido preparado para hacer frente a unas elecciones es este" aunque ha matizado que él no tiene que "prejuzgar que no salga".

En la rueda de prensa ha presumido del "diálogo" tanto "social", con "los sindicatos, territorial, con los otros grupos territoriales", que calificado de fundamental.