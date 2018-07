Aznar no participará en las primarias del PP: "Voy a estar al margen de este proceso"

José María Aznar ha ofrecido una entrevista 48 horas antes de que el Partido Popular afronte una votación histórica. El expresidente del Gobierno reconoció abiertamente que no se ha inscrito en el censo, imprescindible en un militante de base como él para poder elegir al futuro líder de su partido. "Voy a estar al margen de este proceso", aseguraba. Aznar tampoco quiso dar el apoyo expreso a ningún candidato.

El exjefe del Ejecutivo quiso también dejar claro que "quien se ha movido es el PP, no yo. Y eso produce desconcierto en votantes y militantes". Aznar reconocía que el sistema de doble vuelta para elegir al presidente del PP es "un sistema imperfecto, todos lo son". En un tono irónico se quejaba de que los que critican la fórmula que él utilizó para designar a Mariano Rajoy como su sucesor "sean los que más se beneficiaron" de aquella decisión.

Una vez más, Aznar reivindicó su legado, "un centroderecha totalmente unida. Y ahora no se puede decir eso". A su juicio, "la política hoy en día está sobrada de proyectos personales. A mí esa forma de hacer política me desagrada". Y criticó que "no hay un proyecto de país, es uno de los grandes problemas que tiene España por distintas razones". El entrevistado piensa que el PP tiene ahora por delante la oportunidad de refundarse. "Si no se refunda, dejará de ser un partido de Gobierno".

Se le preguntó sobre las diferencias que marcaron una distancia ya insalvable con Mariano Rajoy. El exlíder del PP no quiso entrar a descalificar a su sucesor en el PP, pero insistió en que "los países necesitan soluciones. Y si no se ponen en manos de los mejores, las cosas funcionan muy mal".