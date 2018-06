Rajoy llega a la moción de censura justo antes de la votación

Sin Rastro de Mariano Rajoy hasta el último momento. El presidente del Gobierno no acudió la mañana de este viernes al Congreso de los Diputados, que en la segunda jornada de la moción de censura vota la salida del líder del Partido Popular, hasta que apareció justo antes de la votación.

La ausencia de Rajoy fue duramente criticada por la portavoz del PSOE en el Congreso Margarita Robles, que le ha reprochado su "falta de respeto institucional", y también por Pedro Sánchez en su réplica al portavoz del PP, Rafael Hernando.

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina tampoco estaba en la segunda sesión del debate de la moción de censura que ha presentado el PSOE.

Último discurso de Rajoy como presidente del Gobierno

Sí estabann en su escaño la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros María Dolores de Cospedal, Íñigo Méndez de Vigo, Alfonso Dastis, Rafael Catalá, Cristóbal Montoro, Juan Ignacio Zoido, Íñigo de la Serna, Fátima Báñez, Álvaro Nadal, Román Escolano y Dolors Montserrat.

No obstante, fuentes del Gobierno del PP garantizaron que Rajoy acudirá a la votación que, según ha anunciado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, no se producirá antes de las once de la mañana.

Además de diputados y senadores de todos los partidos, han acudido al pleno la presidenta de Baleares, Francina Armengol; alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el líder de 'los comunes' y de Podem, Xavier Domènech, o el exportavoz de CDC en el Congreso, Francesc Homs.

Rajoy ya siguió el debate durante la tarde de este jueves desde un restaurante de lujo en la puerta de Alcalá. Su asiento lo ocupó el bolso de Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta del Gobierno puso en valor la gestión de Rajoy en la Presidencia del Ejecutivo, ha recalcado que ha conseguido "sacar al país de la ruina" y por eso "puede mirar atrás" y ver "que ha cumplido con su deber".

En declaraciones a su llegada al Congreso, y al ser preguntada por cómo se encontraba en una jornada como la de hoy, Sáenz de Santamaría ha señalado: "A esto hay que venir aprendido y resistente, y el ánimo es ese, resistente y aprendido".

Y ha asegurado que Rajoy se siente "exactamente igual".

"Cuando uno ha trabajado siete años muy intensos y ha conseguido sacar a tu país de la ruina y colocarlo donde está hoy, aunque queda mucho por hacer, uno puede mirar hacia atrás lo que ha hecho y ver que ha cumplido con su deber".

La 'número dos' del Ejecutivo ha justificado la ausencia de Rajoy en el debate de la moción de censura durante toda la tarde del jueves, que el presidente del Gobierno pasó en un restaurante junto a miembros del Ejecutivo y colaboradores.

Sáenz de Santamaría ha explicado que "ayer era el debate de Pedro Sánchez con los que le van a apoyar" y por eso, "al menos ese trabajo", debía hacerlo el líder socialista.

Y a la pregunta de si Rajoy podría dimitir antes de la votación, la vicepresidenta ha insistido en que ya el propio presidente y los 'populares' respondieron ayer a esa cuestión.

Rajoy dijo en el debate de ayer que no pensaba dimitir, y así lo ratificó también por la tarde la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, también ministra de Defensa.