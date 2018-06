Los once latigazos de Rajoy, por boca de Hernando, contra todo y todos

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, fue el encargado de subir a la tribuna para propinar sendas bofetadas a cada uno de los partidos que apoyan la moción de censura que hará presidente del Gobierno a Pedro Sánchez... y a los que no la han apoyado. Lo hizo sin la presencia del todavía jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que no pisa el Parlamento desde que el jueves al mediodía el PNV confirmó su voto afirmativo a que el socialista llegue a La Moncloa. A continuación, EL ESPAÑOL le detalla las once bofetadas que propinó, en nombre del todavía jefe del Ejecutivo, a toda la bancada de la oposición.

1. "¿Hasta dónde es capaz de llegar para cumplir su ambición?". Hernando culpó a Sánchez de haber presentado una moción "sin motivo" y le preguntó directamente "hasta dónde es capaz de llegar para cumplir su ambición".

2. A Iglesias, "el pequeño burgués". El conservador atacó también sin piedad al líder de Podemos, de quien recordó que "antes era un joven revolucionario, ahora un pequeño burgués con chalé y piscina, prueba de que las cosas han cambiado incluso para usted y que España prospera".

Hernando a Sánchez en el último discurso como portavoz del Gobierno

3. Gobernar "con los apoyos de Bildu". El mayor reproche que Hernando le hizo a Pedro Sánchez es que sea capaz de llegar al Gobierno "con los viejos amigos de ETA. Con esos votos va a ser presidente del Gobierno". También le recordó que "ni siquiera Zapatero" fue capaz de llegar a Moncloa con esos socios. "¿Vale la pena?", le preguntó.

4. Al PNV, "me equivoqué". Hernando no escondió la decepción que ha sentido por que el Partido Nacionalista Vasco prestara sus cinco diputados para aupar a Sánchez. "Les consideraba personas con valores, pero me equivoqué. Tengo que reconocerlo, vuelven ustedes a tiempos de Ibarretxe".

5. La corrupción. Hernando insistió en que la sentencia de Gürtel no condena al Partido Popular y acusó al PSOE de ser "el partido más corrupto de Europa". "La sentencia no acusa al PP ni al Gobierno".

6. Contra Margarita Robles. El conservador descargó en la portavoz socialista, Margarita Robles, y la acusó de mentir. "Lo que usted ha dicho de la sentencia está en los fundamentos de derecho, no en los hechos probados. No mienta, que es usted jueza. Los jueces no son infalibles, señora Robles. Usted condenó a 15 años por una violación que no habían cometido".

7. A Rivera le acusa de provocar inestabilidad y de ser colaborador necesario de la moción. Tampoco se olvidó del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "colaborador necesario en esta moción de censura" por "verter acusaciones falsas contra el Gobierno que han provocado inestabilidad pidiendo elecciones anticipadas con la colaboración mediática habitual". Antes de concluir, le afeó ser "el señor de las medallas, de las ocurrencias".

8. Cataluña. El conservador reprochó a Rivera que Inés Arrimadas haya ganado las elecciones en Cataluña y no haya intentado gobernar y le acusó de ser "cómplice" de Susana Díaz en Andalucía, donde los socialistas están inmersos en un proceso judicial por los ERE.

9. La dimisión trampa de Rajoy. Se preguntó desde la tribuna Rafael Hernando qué hubiera pasado si Mariano Rajoy hubiera presentado su dimisión para que la moción de censura decayera. "¿Hubiera repetido la misma posición política que tuvieron en el año 2016, absteniéndose ante una candidatura del PP?". El conservador pidió "dejar de mentir con la dimisión trampa" porque, insistió, la salida precipitada del jefe del Ejecutivo "no arreglaría las cosas".

10. Las pérdidas en la Bolsa. Rafael Hernando utilizó la caída de los mercados por la inestabilidad política, "10.000 millones de euros de pérdidas, a ver si se enteran", para acusar a Joan Baldoví de ser muleta de Sánchez.

11. Rajoy "no es rehén de nadie". Antes de recibir el aplauso caluroso de su bancada, Rafa Hernando dijo sentirse orgulloso de ser del Partido Popular y se felicitó de que Rajoy "no es rehén de nadie".