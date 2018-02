Guindos dice tras ser elegido para el BCE que dimitirá "en los próximos días"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado este lunes tras ser elegido vicepresidente del Banco Central Europeo que dejará el Gobierno "en los próximos días" después de más de seis años en su actual cartera. Guindos ha agradecido el apoyo a sus colegas del Eurogrupo y ha dicho que su nombramiento muestra que España ha recuperado "muchísimo prestigio" en la Unión Europea tras la crisis económica y el rescate bancario.

"Ahora en cuanto vuelva hablaré con el presidente del Gobierno, pero en los próximos días yo presentaré ya mi dimisión. Será una cuestión de días", ha asegurado Guindos en unas breves declaraciones a la prensa tras confirmarse su designación. La fecha de su dimisión como ministro de Economía se conocerá antes del examen que debe pasar en la Eurocámara el próximo lunes 26 de febrero, ha agregado.

De Guindos: "Dejaré de ser ministro en los próximos días"

Guindos se ha mostrado "muy contento" por su nombramiento como número 2 de Mario Draghi y ha agradecido el apoyo que en todo momento le ha prestado Rajoy. Su elección supone "un cierto reconocimiento" de que España ha vuelto a la escena europea después de la pérdida de "reputación" debida a la crisis y el rescate. "España ha recuperado muchísimo prestigio en los entornos comunitarios y este es un puesto importante", ha resaltado.

Defenderá la independencia del BCE

"El BCE es la institución más importante dentro de la unión monetaria. Para mi supone un desafío, lo afronto con humildad, con ganas de aprender y para defender su independencia como siempre he hecho", ha explicado el ministro de Economía. Pese a las críticas de la Eurocámara y en Fráncfort, Guindos sostiene que su llegada a la vicepresidencia directamente desde el Gobierno no supone un riesgo de politizar al BCE. "Yo tengo experiencia en el ámbito de la política económica, especialmente en el sector financiero, siempre he defendido la independencia y dejaré de ser ministro en los próximos días", ha alegado.

¿Cómo se define?¿Es usted un halcón (duro) o una paloma (blando) en política monetaria? "No me gusta simplificar este tipo de características. Soy un pragmático. Creo que tenemos que realizar progresos adicionales en la profundización de la unión monetaria y creo que yo puedo hacer una contribución. Tener una diversidad de perfiles en el directorio del BCE va a ser extremadamente importante", sostiene Guindos.

El futuro vicepresidente del BCE no ha querido manifestarse sobre el perfil que debería tener su sucesor en el ministerio de Economía. "Seguro que el presidente del Gobierno hará una muy buena elección. El presidente del Gobierno lo sabe perfectamente, no necesita ningún asesoramiento", se ha limitado a señalar.

Luis de Guindos elegido vicepresidente del BCE por el Eurogrupo

Su peor momento en el Eurogrupo fue uno de los primeros en los que participó, cuando el entonces presidente, Jean-Claude Juncker, simuló estrangularle ante las cámaras. En aquella reunión, el Eurogrupo le obligó a endurecer el objetivo de déficit que había fijado unilateralmente Rajoy. El mejor, cuando España dejó atrás el rescate bancario de 42.000 millones de euros que le tuvo que conceder la UE en 2012. Guindos ha agradecido al Gobierno irlandés que haya retirado a su candidato y ha asegurado que su nombramiento no está condicionado a la elección del alemán Weidmann como presidente del BCE cuando expire el mandato de Mario Draghi.