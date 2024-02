López Miras destinará "fondos propios" para los agricultores murcianos afectados por la PAC

Fernando López Miras apoya la movilización de los agricultores murcianos que tendrá lugar el próximo 21 de febrero, para seguir con la hoja de ruta marcada a nivel estatal por las principales patronales del sector agro, con el objetivo de mostrar públicamente su descontento por la Política Agraria Común (PAC) que desarrolla la Unión Europea.

"El campo ha alzado la voz y nosotros, en el Gobierno de la Región de Murcia, les hemos escuchado", según ha remarcado el presidente autonómico, este lunes, en una comparecencia que ha ofrecido en el Palacio de San Esteban para reclamar al Gobierno de España que sea la voz del sector en el Parlamento Europeo. "Exigimos que se pelee ante Bruselas por unas condiciones que hagan viable la actividad agraria".

López Miras se ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ir "de la mano" a Bruselas ante las instituciones europeas porque hay tanto malestar en el sector agrícola con la PAC que habrá tractoradas en toda España. En el caso de la geografía murciana, las protestas se extenderán por cinco comarcas: el Altiplano, Valle del Guadalentín, Vega del Segura, Noroeste y Campo de Cartagena.

"Es necesario habilitar medidas para que el sector agrario sea sostenible económicamente", según ha subrayado el presidente de la Región de Murcia. "El Gobierno de España, junto a las administraciones autonómicas, tenemos que viajar a Bruselas a defender la agricultura y la calidad del campo español, a reivindicar controles de productos que llegan de terceros países en una clara competencia desleal y es imprescindible revisar los acuerdos internacionales de comercio".

López Miras también ha reclamado "más controles" en las fronteras de los países y la puesta en marcha de "cláusulas espejo" contra la competencia desleal. Todo ello, tras reunirse con representantes de las organizaciones agrarias que convocan las movilizaciones en suelo murciano: Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja; Marcos Alarcón, secretario general de Upa, y José Miguel Marín, presidente de Coag. "El problema matriz es una legislación europea que está asfixiando a los agricultores y que hace inviable las explotaciones agrarias", según ha insistido.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y la consejera de Agricultura, Sara Rubira, este lunes, reunidos con los representantes de Coag, Upa y Asaja.

"Hay que dar los pasos para la integración de la actividad agraria y la protección del medioambiente, pero no en la actual dirección en la que nos quieren llevar algunas políticas europeas: la nueva PAC se implantó hace un año y los agricultores de Europa han dejado claro que así no se puede seguir trabajando", según ha reflexionado López Miras, antes de dar a entender que se sumará el día 21 a la tractorada de los agricultores murcianos. "No están solos en sus justas demandas y en sus reivindicaciones que compartimos, apoyamos y estaremos presentes en ellas".

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha aprovechado su comparecencia en San Esteban, para anunciar la puesta en marcha de "una mesa de diálogo" con todas las organizaciones agrarias, "para que se pueda aprobar un plan de financiación plurianual" que pueda compensar el panorama que plantea la Política Agraria Común (PAC) para los agricultores murcianos.

"Hemos hablado de algunas ayudas que hay que implementar para que no haya ningún agricultor que solicite esas ayudas y se quede sin ellas", según ha enumerado López Miras. "Dada la situación de asfixia de tantos agricultores en la Región de Murcia damos un paso al frente".

"Balón de oxígeno"

De forma que el presidente regional se ha comprometido a destinar "fondos propios" para compensar la PAC. "La idea es que sea un plan plurianual que abarque toda la legislatura para dar la estabilidad que el sector necesita. Para nosotros es un sobreesfuerzo porque somos la comunidad peor financiada de España, pero vamos a hacer el esfuerzo económico que sea necesario".

López Miras ha concretado que este "balón de oxígeno" se centrará "en el segundo periodo de la PAC, en el que hay algunas líneas de ayudas que han recibido más solicitudes de las que podía atender el presupuesto asignado. Estamos hablando de las ayudas para las zonas de aves esteparias, la red natura, la agricultura ecológica y los jóvenes agricultores. Nuestro compromiso es generar ese plan plurianual para ayudar a esos productores que no han visto atendida su solicitud".

Sigue los temas que te interesan