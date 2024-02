Redondo niega haber recibido "ni una mínima sugerencia" del fiscal general sobre Puigdemont

El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo, encargado del informe sobre si procede investigar a Carles Puigdemont por presuntos delitos de terrorismo relacionados con Tsunami Democràtic, ha desmentido haber recibido "no ya una instrucción, sino siquiera una mínima sugerencia" del fiscal general del Estado para que descartara la incriminación del expresidente catalán.

Redondo ha hecho público un comunicado con el fin de desmentir a algunos medios que han indicado que el fiscal cambió de criterio sobre la imputación de Puigdemont por terrorismo tras despachar con el fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Redondo afirma que, como se puede comprobar en su ordenador, elaboró su informe contrario a la apertura de una causa penal a Puigdemont por terrorismo "varios días antes" de dar cuenta al fiscal general en una reunión celebrada el pasado 30 de enero.

Ese informe, de 70 folios de extensión fue, de hecho, remitido a los fiscales de la Sección de lo Penal el mismo 30 de enero, poco después de la reunión con el fiscal general. Redondo ofreció enviárselo a García Ortiz, pero éste no consideró necesario recibirlo.

La sección de fiscales debatirá mañana la propuesta de Redondo de que la Sala Penal del Supremo debe rechazar abrir una causa a Puigdemont por los presuntos delitos de terrorismo que le atribuye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de las diligencias sobre Tsunami Democràtic.

"Un primer borrador interno"

Según la explicación de Álvaro Redondo, el martes 23 de enero se le encargó, "por estricto turno regular de reparto", despachar el traslado acordado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en relación con la exposición razonada de García-Castellón.

"Al día siguiente, redacté un primer borrador interno, como documento de trabajo, sin carácter de documento procesal", en el que sostenía que procedía investigar a Puigdemont por terrorismo.

"Varios días después, tras un profundo y exhaustivo estudio de los complejos hechos relatados en una exposición de más de cien folios, así como de la doctrina del Tribunal Supremo, elaboré el borrador de ponencia para la Junta de fiscales, en el que concretaba la conceptuación jurídica que sostendría en dicha junta: entre otros varios delitos investigados, los hechos no constituían concretamente un delito de terrorismo", añade.

Reunión con García Ortiz

"El martes pasado, día 30 de enero, a primera hora de la mañana acudí a una audiencia con el fiscal general del Estado en la que le adelanté someramente el sentido del borrador de ponencia", relata.

El fiscal general "se dio por enterado verbalmente, sin darme ninguna instrucción, y no consideró necesario recibir, como le ofrecí, y era totalmente procedente, siquiera una copia de dicho borrador".

Esa misma mañana, Redondo comunicó a algunos compañeros de la sección "de modo informal, por cuanto la cuestión no entraba en el orden del día" de la Junta de fiscales, que "mi impresión jurídica no coincidía con la del magistrado instructor de la Audiencia Nacional en dicho punto, ya que los hechos investigados, provisionalmente no parecen revestir los elementos objetivos de un delito de terrorismo".

El borrador de ponencia "está hecho, como así consta en mi sistema informático, varios días antes de ser recibido en breve audiencia por el fiscal general".

"Desmiento haber recibido ninguna instrucción del fiscal general en relación con este asunto", asegura Álvaro Redondo.

"Reitero: no recibí, no ya una instrucción, sino siquiera una mínima sugerencia por parte del fiscal general sobre la postura jurídica que debía asumir, como ponente, ante la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo".

García Ortiz: "Libertad de criterio"

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, también ha difundido un comunicado para asegurar que "ha respetado y respeta absolutamente la libertad de criterio del fiscal Álvaro Redondo en esta causa, y la de todos los fiscales en cualquier otra".

El responsable del Ministerio Público "niega tajantemente las informaciones que afirman que ha influido en la decisión del citado fiscal" en la causa sobre Tsunami Democràtic.

Rechaza, asimismo, "con total rotundidad cualquier insinuación que cuestione la profesionalidad y honorabilidad de los dos fiscales que, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, han informado sobre esta causa".

La Fiscalía General anuncia que "en defensa de la institución y de quienes la componen y del derecho fundamental a recibir una información veraz, va a requerir formalmente a los medios que han difundido informaciones sobre las supuestas presiones al fiscal Álvaro Redondo para que rectifiquen inmediatamente la información difundida, sin perjuicio de ejercitar, en su caso, las acciones que resulten oportunas".

