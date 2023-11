Vox le quita la mayoría absoluta al PSOE en Ceutí (Murcia) y Cs tendrá la llave de la alcaldía

El color de la alcaldía de Ceutí dependerá de la única concejal de Ciudadanos: María de los Ángeles Martí. Los 1.200 vecinos que este domingo repitieron la votación en dos mesas electorales de esta localidad murciana, le quitaron al PSOE la mayoría absoluta que obtuvo en los comicios municipales de mayo y le dieron un concejal más al partido de Santiago Abascal. De manera que Cs tendrá la llave para la nueva corporación municipal que se constituirá el próximo 16 de diciembre.

"Nos vamos a sentar a hablar con todo el mundo", tal y como avanza la edil de Ciudadanos, María de los Ángeles Martí. "De momento no me ha llamado nadie de los otros grupos municipales, solo el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, para felicitarme por mantener mi acta de concejal". A buen entendedor pocas palabras bastan: Antelo ha tenido un guiño con Martí, para tratar de lograr que un acuerdo tripartido entre Vox, PP y Cs le arrebate al PSOE el Ayuntamiento de Ceutí.

Todas las opciones están abiertas después de los resultados que arrojaron las dos mesas del centro cultural de Ceutí, después de que la Junta Electoral decidiese que el 26 de noviembre se tenían que repetir las votaciones por irregularidades en 27 votos nulos que se emitieron durante las pasadas elecciones municipales de mayo.

El PSOE no fue castigado por los pactos que Ferraz cerró a nivel nacional, con los independentistas catalanes, para garantizar la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la ley de amnistía. Prueba de ello es que en la mesa 6A, el PSOE pasó de 207 votos en mayo a 225, y en la 2B, de 183 a 188 sufragios. Pero no fue suficiente porque Vox se había quedado a tres votos en mayo de lograr su tercer concejal y este domingo lo consiguió.

De forma que la distribución definitiva de los grupos municipales ha quedado así: el PSOE pasa de 9 a 8 ediles, el PP se mantiene con 5, Vox pasa de 2 a 3 y Cs repite con 1. Este resultado provoca que tenga valor doble el acta de María de los Ángeles Martí: el único cargo electo que tiene Ciudadanos en toda la Región de Murcia, tras las pasadas elecciones municipales y autonómicas, ya que en su mano está que la socialista Sonia Almela dirija la alcaldía o que lo haga el popular Juan Felipe Cano.

La concejal de Cs, María de los Ángeles Martí, este domingo, junto al resto de miembros de Ciudadanos en Ceutí.

"Están abiertas todas las opciones, incluso quedarnos en la oposición", según advierte Martí, para dejar claro a PSOE y PP que en Ciudadanos no están desesperados, por ocupar un despacho, ante la situación que atraviesa el partido. "Si cerramos un acuerdo estará basado en nuestro programa electoral: siempre buscaremos afinidades".

De aquí al pleno del 16 de diciembre, puede pasar de todo en el Ayuntamiento de Ceutí que gestiona los intereses de 12.400 habitantes. Desde que Ciudadanos pacte con la izquierda, a un acuerdo con las derechas, incluso el PSOE podría gobernar con una mayoría simple de ocho concejales -una mayoría simple que también suman los ediles de PP y Vox-. "Somos un partido de centro y nos vamos a sentar con todos porque cerrar acuerdos está en nuestro ADN", insiste María de los Ángeles Martí.

Una negociadora dura

La concejal naranja es dura en las negociaciones y así lo demuestra su historial. En los comicios de 2015, hubo un empate técnico de 7 concejales entre PP y PSOE, pero Cs se quedó en la oposición sin pactar con nadie.

En las elecciones municipales de 2019, el PSOE obtuvo 8 ediles, el PP logró 7, Vox un concejal y Cs otro, de modo que Martí pactó con las derechas. Sin embargo, a mitad de legislatura firmó una moción de censura con el PSOE porque el entonces alcalde, Juan Felipe Cano (PP), la cesó por sorpresa y la denunció por contratar fraudulentamente a la empresa de márquetin de su hermana, para realizar trabajos al Ayuntamiento. Tal denuncia se archivó y el popular Cano acabó en la oposición.

"En Ciudadanos no tengo ningún condicionante a la hora de negociar: la disciplina de partido me la he saltado varias veces porque siempre antepongo los intereses de mi pueblo", advierte la naranja María de los Ángeles Martí, tanto a populares como socialistas.

