El día de la marmota electoral para 1.200 vecinos de Ceutí : "Puede que lo de Cataluña afecte"

Carlos Campillo no para de preparar cafés bien calentitos y tostadas con pan recién hecho, detrás de la barra del Bar Alexander que hay junto al Centro Cultural de Ceutí, mientras se queja de que la repetición electoral le ha dejado sin día de descanso: "Nunca abro los domingos y me han jodido el buceo porque me gusta ir a bucear a Cabo de Palos". Este conocido hostelero está trabajando desde las nueve de la mañana, debido a que la Junta Electoral decidió que el 26 de noviembre se repitiesen las votaciones en dos mesas, por indicios de irregularidades en 27 votos nulos que se emitieron durante las pasadas elecciones municipales de mayo.

Este día de la marmota electoral solo afecta a 1.200 vecinos de Ceutí, pero la expectación es máxima por dos motivos. El primero: el PSOE de Sonia Almela logró la mayoría absoluta, por tres votos de diferencia, de forma que este domingo podría perder la alcaldía porque hay dos concejales en juego. Y el segundo: la votación se produce tras el pacto de la ley de Amnistía del Partido Socialista con Junts per Catalunya, para garantizar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"La clientela ha estado revuelta los días previos a la repetición electoral", tal y como asegura Carlos Campillo, sin despegarse de la máquina de café del Bar Alexander. "Algunos dicen que van a cambiar el voto por el tema de Cataluña". A buen seguro que este domingo, desde Ferraz estarán pendientes de los resultados de Ceutí y de los otros 48 municipios españoles en los que se repiten las elecciones municipales de mayo, para testar si la redención a Carles Puigdemont ha podido repercutir en el voto que emitirán más de 8.000 vecinos de distinos pueblos de la geografía nacional.

Los motivos de la repetición electoral son distintos, pero en común tienen que la cita con las urnas llega tras semanas de crispación política y social, así como la protesta convocada por el PP en las capitales de provincia y los incidentes acontecidos en la sede del PSOE en Ferraz. En 44 pueblos se repiten los comicios municipales porque no se presentaron candidaturas: Navarra está a la cabeza con 38 localidades, seguida de Burgos (4), Teruel (1) y Segovia (1). Además, se vuelve a votar en mesas electorales anuladas por irregularidades en Ceutí (Murcia), Fiñana (Almería), Ocentejo (Guadalajara), Castro Caldelas (Ourense) y Puerto Seguro (Salamanca).

Carlos Campillo, este domingo, preparando cafés en el Bar Alexander de Ceutí con motivo de la repetición electoral. Badía

A las 9.28 horas, cincuenta vecinos ya han votado en las mesas 6A y 2B del Centro Cultural de Ceutí: una localidad murciana de 12.300 habitantes, enclavada cerca del río Segura. "Lo que pasa en el pueblo es una cosa y las elecciones generales son otra distinta, pero sí puede que afecte lo de Cataluña porque hay gente que no tiene las cosas claras", reflexiona el industrial Alfonso Almela, tras haber votado. "Hay mentalidades de todo tipo".

- ¿Qué le parece que se repitan las votaciones en dos mesas electorales de Ceutí?

- Alfonso Almela: Me parece muy mal porque la cosa está clara, pero la ley es la ley y hay que respetarla. Hoy no he podido salir en bicicleta con los amigos, como siempre suelo hacer los domingos.

En la puerta de las instalaciones municipales es constante el trasiego de votantes y de curiosos, al igual que la presencia de miembros de las cuatro candidaturas: PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. El murmullo de los corrillos va in crescendo conforme avanza la mañana y tan solo cesa de forma abrupta, por el paso de un coche que anuncia por megafonía el horario del sepelio de una vecina que ha fallecido.

Las sensaciones en cada partido son muy distintas. Entre las huestes socialistas se palpa la tensión porque su mayoría absoluta de nueve concejales pende de un hilo. "No es una jornada electoral normal, esperamos que a lo largo del día todo transcurra con normalidad, pero sí que es verdad que no se deberían haber repetido las elecciones porque todo estaba correcto y por las circunstancias aquí estamos", admite resignada María Fernández, concejal del PSOE.

- ¿El PSOE de Ceutí cree que lo sucedido con la investidura de Pedro Sánchez les puede perjudicar a nivel local?

- María Fernández: No creemos que para nada afecte lo que pasa a nivel nacional. En el pueblo nos conocemos todos. La gente votará en clave local.

Tal opinión es diametralmente opuesta a la del candidato del PP, Juan Felipe Cano, esperanzado en darle la vuelta a los resultados de mayo para arrebatar la alcaldía a la socialista, Sonia Almela, ante la respuesta social que ha tenido el pacto del PSOE con Junts per Catalunya para mantener el Gobierno central. "Hay una segunda oportunidad para este municipio", subraya Cano, luciendo en su chaqueta una chapa que los populares ceutienses han repartido durante la mini campaña electoral para los comicios del 26N en dos mesas electorales, bajo el lema: 'PP Ceutí - No a la amnistía'.

El candidato del PP a la alcaldía de Ceutí, Juan Felipe Cano, este domingo, luciendo una chapa contra la amnistía. Badía

- ¿El pacto de la amnistía favorecerá al PP de Ceutí en las urnas?

- Juan Felipe Cano: Puede ser el primer mensaje que se le mande a nivel nacional a las políticas de Pedro Sánchez: votando no a la amnistía y no a la división de los españoles. Aunque los vecinos digamos que en un pueblo se vota a la persona, esa persona es la que representa en el pueblo unas siglas políticas desde arriba hasta abajo. Y si las siglas que nos representan a todos los españoles, no son justas para nuestros vecinos porque se están apoyando políticas de separatismo y de crear ciudadanos de primera y de segunda, dejando a los murcianos a un lado, debemos decir desde Ceutí a toda la nación que no queremos esas políticas y lo podemos hacer en las urnas.

En solo siete meses, esta es la tercera vez que acuden a las urnas los 1.200 vecinos afectados por la decisión de la Junta Electoral de anular los votos de dos de las cuatro mesas que se habilitaron, en mayo, en el Centro Cultural de Ceutí. A pesar de ello, los parroquianos recogen su papeleta con resignación. "Me parece perfecto que se repitan las votaciones si el resultado no estaba bien", zanja Teodoro Pérez, un jubilado de 75 años. "Yo no le voy a decir lo que he votado. Aquí se vota por el pueblo, pero no sé lo que harán los demás con lo de Cataluña".

Los componentes de las dos mesas electorales afectadas -2B y 6A- también aceptan resignados el madrugón que se han desayunado este domingo, aunque la presidenta de una de las mesas, Isabel Ruiz, se queja de que no han recibido la formación adecuada. "La Junta Electoral no ha reunido ni a los presidentes ni a los vocales para explicarnos nada antes de la repetición de las votaciones, así que estamos igual que en mayo", critica Isabel. "Nos hemos enterado aquí de que solo podía haber cuatro apoderados por mesa y que tienen que enseñar su DNI y la credenciales de su partido".

Esos requisitos se cumplen a pie de mesa, pero en la puerta del centro hay más representantes de cada partido que informan puntualmente a los cuatro candidatos: son conscientes de que este domingo el Ayuntamiento que inició la legislatura en junio, con el PSOE de Sonia Almela, podría pasar a manos del PP de Juan Felipe Cano. "¡Me tenían que pagar aunque sea un desayuno por las molestias!", clama risueño el pensionista Francisco Fernández, antes de ponerse literalmente a votar dando saltos, cuando la presidenta le indica que puede depositar su sufragio dentro de la urna.

Ciudadanos es otro de los partidos que más se juega en estas dos mesas, ya que en la Región de Murcia solo les queda un cargo electo tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo: María de los Ángeles Martí, edil de Cs en el Ayuntamiento de Ceutí. "Es una jornada electoral excepcional porque estará representado un sesgo de la población: 1.200 vecinos van a decidir el futuro de este pueblo", resume la propia Martí. La edil es consciente de que "puede pasar de todo" cuando se recuenten los votos esta tarde: desde perder su acta de concejal, a convertirse en visagra de un posible acuerdo entre PP y Vox, para arrebatar la alcaldía al PSOE.

Los representantes de los cuatro partidos que se juegan algún concejal, este domingo, a las puertas del Centro Cultural de Ceutí. Badía

- ¿Los vecinos de Ceutí van a votar a los partidos en clave nacional motivados por la amnistía o por los candidatos de su pueblo?

- María de los Ángeles Martí: Es irremediable que a la gente no le afecte la actual coyuntura política que hay a nivel nacional. Nos movemos por sensaciones y el clima en la calle está bastante crispado. Posiblemente, sí que afecte en los resultados de Ceutí, aunque en los pueblos influye mucho el valor de la persona y de la marca.

De momento, el PSOE suma 9 concejales, el PP tiene 5, Vox 2 y Ciudadanos 1, pero el partido de Santiago Abascal se quedó a tres votos de haber logrado un tercer edil, lo que le habría quitado la mayoría absoluta a los socialistas y abriría la posibilidad de un pacto tripartito en la alcaldía de Ceutí. De hecho, los de Abascal fueron los que presentaron un recurso solicitando la nulidad de las mesas 6A y 2B, provocando este día de la marmota electoral. De ahí la tensión que se respira en el centro cultural porque 1.200 votos pueden dar un giro radical a la legislatura.

- ¿Usted ha cerrado algún acuerdo con PP y Vox para arrebatar la alcaldía al PSOE?

- María de los Ángeles Martí: No hay hablado nada. Ciudadanos no ha tomado parte en ninguna negociación, vamos a esperar lo que ocurre.

