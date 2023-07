El PP pide "respeto" a Vox tras el plantón a negociar la investidura en Murcia: "No aceptamos chantajes"

Tan solo 24 horas después de que Vox le haya dado un sonoro portazo al PP en las negociaciones para investir a Fernando López Miras, como presidente autonómico, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha comparecido este miércoles, en la Asamblea Regional, para arremeter contra el partido de Santiago Abascal: "Pedimos respeto para nuestros votantes y no aceptamos ningún chantaje".

Segado ha sido crítico con la conducta de Vox porque este martes, tras contactar por teléfono con su vicesecretario de organización y miembro del equipo negociador de Vox, Rubén Martínez Alpañez, "cerramos una reunión que se debería celebrar este miércoles", pero a última hora de la tarde anularon el encuentro. "El verdadero motivo fue que si no se hablaba del reparto de sillones en el Consejo de Gobierno, no se iban a sentar a negociar", tal y como ha desvelado el portavoz popular.

"No es serio que se utilicen excusas superficiales, el verdadero motivo por el que Vox no ha atendido nuestro ofrecimiento no es otro que el bloqueo de la negociación", según ha insistido Joaquín Segado, elevando el tono contra los representantes de Santiago Abascal en territorio murciano. "Vox quiere elecciones y que no se hayan sentado a negociar este miércoles, es una prueba de ello. Mantienen activado el botón de la repetición electoral".

El portavoz ha instado a Vox a reeditar en la comunidad murciana el pacto alcanzado en Baleares, donde el partido de Abascal se quedó con la presidencia del Parlamento de las islas, a cambio de no entrar en el Ejecutivo autonómico y facilitar la investidura como presidenta de la popular Marga Prohens. "No entendemos cómo en la Región de Murcia no se pueden reproducir como en Baleares".

La sala de prensa de la Asamblea Regional, este miércoles, llena de periodistas. Badía

De las palabras de Joaquín Segado se desprende que en el PP están dispuestos a ceder la presidencia de la Asamblea Regional que ostenta actualmente la popular Visitación Martínez y a entregarles uno de los dos puestos de senador autonómico que se eligen en el Parlamento. Pero nada más: Fernando López Miras sigue mantienendo como línea roja la entrada de Vox en el Palacio de San Esteban. Solo quiere un gobierno monolocolor para evitar turbulencias políticas durante la legislatura.

Así lo ha remarcado el portavoz parlamentario de los populares: "Nuestra postura está clara y hemos dicho lo mismo desde el principio". Segado ha recordado a Vox que el PP de López Miras se quedó a dos diputados de la mayoría absoluta en la Asamblea Regional, para defender la legitimidad de la oferta que el PP le ha hecho llegar al partido de Santiago Abascal: "Volvemos a hacer una llamada a la responsabilidad, creo que el resultado de las urnas fue lo suficientemente claro para no repetir elecciones y dar a esta región un gobierno".

Sigue los temas que te interesan