El PSOE ve clara la investidura de Sánchez y acusa a Feijóo de "fingir" para "esconder su fracaso"

En el PSOE no albergan prácticamente ninguna duda de que Pedro Sánchez va a seguir siendo presidente del Gobierno otros cuatro años. Los socialistas lo ven claro, a pesar de que aún no cuentan con los apoyos necesarios, y consideran que Alberto Núñez Feijóo no está siendo claro sobre su investidura para maquillar los resultados del pasado 23-J.

"El PP, para esconder su fracaso, está entreteniéndose en fingir que Feijóo puede tener una investidura", ha asegurado este miércoles el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante la reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Bolaños asegura que "hay que remitirse a las pruebas" para ver que Feijóo no cuenta con los apoyos necesarios porque "algunos partidos le cierran la puerta en las siguientes horas de su llamada".

[Vox no bloqueará la investidura de Feijóo si logra apoyos entre algunos "socialistas buenos"]

El ministro se refiere a la llamada de Feijóo al PNV, la primera que hizo tras los resultados del domingo pasado. Después de hablar con los nacionalistas vascos, estos anunciaron que ni siquiera iban a negociar.

"Cuando durante años has faltado tanto al respeto a tantos grupos de la cámara... pues ahora el señor Feijóo tiene una terrible soledad solo acompañada por la ultraderecha", ha añadido Bolaños.

Los socialistas son tajantes y descartan de manera rotunda que vaya a haber una repetición electoral. Ya lo dijo el propio Pedro Sánchez este lunes, ante su Ejecutiva reunida en Ferraz, cuando aseguró que "la democracia encontrará la fórmula".

Lo que aún no tienen claro es si Feijóo se presentará a una investidura, aunque sea fallida. "Está dando la sensación de que tiene probabilidades para no precipitar su salida", aseguran fuentes socialistas, pero creen que intentar una investidura "es ponerse demasiado en evidencia".

[Echenique deja la política institucional y solicita su reincorporación en el CSIC]

Sin embargo, los socialistas aún no tienen amarrados los acuerdos con Junts, el partido de Carles Puigdemont que tiene que abstenerse para que Sánchez vuelva a ser investido presidente. De momento, aseguran no tener prisa para que Junts tenga su debate interno sobre qué hacer y, como apunta Bolaños, todo se hará "con discreción en las negociaciones y publicidad en los acuerdos cuando se logren".

A la Diputación Permanente también han acudido los miembros de Vox. El portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha rebajado este miércoles las expectativas de la formación: si bien antes exigían entrar en el hipotético Ejecutivo de Feijóo, ahora ya no lo contemplan.

Espinosa ha invitado a Feijóo a explorar la posibilidad de conseguir el apoyo de varios tránsfugas en el PSOE, a los que ha llamado "socialistas buenos". "Si él lo consigue, desde luego, Vox no va a ser obstáculo para evitar ese gobierno de destrucción nacional", ha asegurado. Bolaños ha calificado este escenario directamente como "imposible".

Sigue los temas que te interesan