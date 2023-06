Vox en Murcia: “Feijóo ha aplicado el 155 a López Miras que carece de capacidad para negociar”

Alberto Núñez Feijóo (c), junto a Fernando López Miras, este lunes, en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Vox está dispuesto a presentar una moción para solicitar que se restituya la anterior Ley del Presidente que limita los mandatos a solo dos y que impediría al popular Fernando López Miras presidir el Gobierno de la Región de Murcia. "Eso está muy avanzado, en cuanto eche a andar la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional, seguramente se presentará [la moción]", tal y como advierten fuentes del partido de Santiago Abascal, para presionar al PP a sentarse a negociar con ellos.

En Vox cunde el malestar porque el Partido Popular de Fernando López Miras no asume que necesita la abstención de sus diputados, para ser investido como presidente de la Región de Murcia. "No le vamos a regalar los votos, eso es imposible", según advierten las citadas fuentes. Las matemáticas están claras para los de Abascal: el PP tiene 21 diputados, a dos de la mayoría, de modo que la suma de Vox (9), PSOE (13) y Podemos (2) impide a López Miras repetir al frente del Palacio de San Esteban.

Una fuente del PP confirma que no hay designado ni equipo negociador ni una persona para contactar con Vox, ni tan siquiera hay prevista alguna reunión con los de Santiago Abascal. Los populares de la Región de Murcia insisten en no repetir los pactos alcanzados entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares: "No se puede aplicar la misma vara de medir".

De hecho, la citada fuente compara lo sucedido en mayo de 2021 en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con la situación de la Región de Murcia: si Vox no impidió entonces que Isabel Díaz Ayuso fuese investida presidenta madrileña, estando a un diputado de la mayoría absoluta del Parlamento, en territorio murciano deberían actuar igual porque López Miras ha quedado a dos diputados de la mayoría y sus 21 parlamentarios suman más que toda la izquierda junta.

"Las exigencias en Murcia no pueden ser las mismas que en Valencia o Baleares", tal y como zanja esta fuente del PP. Así lo ha verbalizado también el presidente del Partido Popular murciano, Fernando López Miras, durante el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, al que asistió con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Es importante llegar a acuerdos, pero pedimos respeto al resultado de las elecciones en la Región".

"Estamos legitimados para poder pedir ese Gobierno del Partido Popular basado en acuerdos", según insiste López Miras. "En otras comunidades si no hay un pacto entre el Partido Popular y Vox habrá un gobierno de izquierdas, pero en la Región no".

Mientras el resto de regiones avanzan hacia un gobierno estable de PP-VOX.



❌En la #RegiónDeMurcia el PP y el PSOE se reparten la mesa de la @asambleamurcia excluyendo a VOX



👉La primera vez que con más de un diputado la tercera fuerza política no entra en la mesa de la… https://t.co/bUHMJuJxZr pic.twitter.com/tcv7Cn2ILb — José Ángel Antelo🇪🇸 (@JA_Antelo) June 20, 2023

La nula existencia de contactos entre ambos partidos en territorio murciano, una semana después de constituir la Mesa de la Asamblea Regional y a pesar de que ya se han cerrado acuerdos en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares, se ha saldado con este tuit de José Ángel Antelo, líder autonómico de Vox en Murcia: "Feijóo ha aplicado el 155 a López Miras que carece de capacidad para negociar".

El líder murciano de Vox ha vuelto a reprochar lo sucedido en la Asamblea Regional, donde el PP no le cedió la presidencia del Parlamento, a cambio de su abstención en la sesión de investidura del popular Fernando López Miras, como ha ocurrido en Baleares. De hecho, Antelo ha retuiteado el acuerdo de las islas entre ambas formaciones, acompañado de este comentario critico: "Mientras el resto de regiones avanzan hacia un gobierno estable de PP-VOX, en la Región de Murcia el PP y el PSOE se reparten la Mesa de la Asamblea de Murcia, excluyendo a Vox".

Tal es la falta de comunicación entre ambas formaciones que Vox ha pasado a la acción y tiene "muy avanzado" el texto para presentar una moción, solicitando derogar la actual Ley del Presidente, para restituir la anterior que limitaba el número de mandatos al jefe del Ejecutivo autonómico, a un máximo de dos. El PP tuvo que reformar la citada ley para que López Miras pudiese concurrir a las elecciones de mayo, de modo que un cambio legislativo le impediría presentarse a la investidura.

"Los grupos parlamentarios ya están constituidos y no sabemos el motivo por el que no se ha reunido ya la mesa de la Asamblea Regional y de la Junta de Portavoces", tal y como critican desde el partido de Santiago Abascal, conscientes de que el PP esta aprovechando la presidencia del Parlamento para dilatar ese trámite porque Vox podría presentar una iniciativa, "por vía de urgencia", para derogar la Ley del Presidente que afecta a López Miras, en cuanto se convoquen a los portavoces parlamentarios.

"Están interrumpiendo el normal funcionamiento de la Cámara, están esperando a ver si presentamos la moción y encargando encuestas a ver qué ocurre si se repiten las elecciones", denuncian desde Vox. "Dicen que con Vox porque tienen una mayoría simple, pero en la pasada legislatura, ya metieron en el Gobierno a una consejera de Educación que era de Vox: ¿Entonces no se les empalagó y ahora sí?"

Todo apunta a que si el PP no inicia contactos con Vox, su líder autonómico José Ángel Antelo activará la opción de derogar la ley del Presidente para impedir la investidura de López Miras y presionar a los populares a cederles algo como en la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares. "Tienen una oportunidad de oro en cerrar filas, pero se empeñan en que no".

