El Ministerio estudia fijar el agua desalada a 40 céntimos para compensar el recorte al trasvase

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto al secretario general del PSOE en Murcia, José Vélez, en una visita al Instituto Oceanográfico de Murcia. Edu Botella / EP

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica prevén que el nuevo Plan de Cuenca del Tajo esté aprobado antes de acabar el año, una vez se tramite la Declaración de Impacto Ambiental. El PSOE de la Región de Murcia sabe que ese plan jugará un papel clave en las elecciones autonómicas de 2023, por los efectos que tendrá en el Trasvase Tajo-Segura. Por eso, su secretario general, José Vélez, está poniendo toda la carne en el asador para garantizar el concepto de 'seguridad hídrica' acuñado en el partido, frente al viejo eslogan del PP murciano: 'Agua para todos'.

Vélez está negociando con el Ministerio compensaciones de calado para los regantes murcianos, ante la previsión del nuevo Plan del Tajo de aumentar los caudales ecológicos en 8,6 metros cúbicos por segundo, lo que supondría un recorte de 104 hectómetros cúbicos en las aportaciones anuales que recibe el río Segura -a través del trasvase-.

El secretario general de los socialistas murcianos quiere hacer buena la influencia que tiene en Ferraz, como amigo personal de Pedro Sánchez, al que ayudó a ganar las primarias del PSOE que le condujeron a la Moncloa. De momento, José Vélez ha mantenido varias reuniones con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente.

El líder del PSOE en Murcia, y actual delegado del Gobierno, quiere que el Ministerio "compense" a los regantes murcianos por el Plan del Tajo, según explican fuentes socialistas. Para ello ha solicitado fijar el precio del agua desalada en una horquilla de entre 35 y 40 céntimos el metro cúbico. También reclama incrementar la capacidad de las desaladoras.

Una fuente del Ministerio para la Transición Ecológica confirma a EL ESPAÑOL que estudian esa opción: "Esa franja de precios es una de las varias posibilidades que se han puesto sobre la mesa, pero las negociaciones con el SCRATS siguen y no puede decirse que el tema esté cerrado". Las negociaciones no se prevén sencillas por el hecho "de que puede no haber una única tabla de precios para todas las desaladoras".

Imagen de archivo de la última reunión mantenida en Madrid, entre el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Scrats

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura corrobora que las conversaciones con el departamento de Teresa Ribera no han culminado: "Ha habido encuentros en agosto y se sigue negociando y enviando documentación para que sea un precio asequible".

Precios actuales

A día de hoy, tras la entrada en vigor del decreto de medidas urgentes de apoyo al sector agrario por la sequía, el precio del agua de la desaladora de Torrevieja asciende a 0,46 céntimos el metro cúbico. Antes de la entrada en vigor de esa media, el precio era de 0,80 céntimos cuando el coste de la energía se movía en 87 euros el kilovatio. En cuando a la desaladora de Águilas, al ser la primera que se construyó en la Región de Murcia existen dos escenarios: 0,39 céntimos para los que firmaron un convenio de 2006 y 0,44 para los que no lo hicieron. Pero antes del decreto su coste llegaba a un euro.

Tales números evidencian que la propuesta de José Vélez a su compañera de partido, la ministra Teresa Ribera, está por debajo de los costes que vienen afrontando los agricultores murcianos y no hay que olvidar que este año concluye el decreto de sequía que subvenciona el agua desalada. El secretario general del PSOE está negociando en primera persona fijar el metro cúbico a entre 35 y 40 céntimos, como contraprestación a la subida de los caudales ecológicos del nuevo Plan del Tajo.

Torrevieja: 120 hectómetros

La ampliación de la capacidad de las desaladoras que reclama Vélez es la parte más sencilla de la negociación que desde hace meses mantiene con el departamento de Ribera. De hecho, una fuente del Ministerio explica a este diario que está "en curso" el proceso para un nuevo aumento de la capacidad de la desalinizadora de Torrevieja hasta los 120 hectómetros cúbicos, ya que en la actualidad su capacidad es de 80 hectómetros -el mismo volumen que las transferencias desde el Tajo-.

"Dentro de esa misma apuesta por la desalación, hay planteadas inversiones por valor aproximado de 670 millones de euros: 88 millones en la ampliación de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco; 360 millones para instalaciones fotovoltaicas que abaraten el precio del agua desalada y 220 millones en interconexiones", según precisa la misma fuente ministerial. "Está previsto que las obras concluyan entre 2023 y 2024 para garantizar la aportación de agua suficiente para todos los usos".

Lograr una bajada sustancial en el coste del precio del agua desalada en tiempos de sequía sería una victoria de calado político para el secretario general del PSOE en Murcia, ya que en las elecciones autonómicas de 2023 habrá muchos votos en juego en las comunidades de regantes, un caladero tradicional del PP.

