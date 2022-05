Tensión en Murcia con Castilla-La Mancha por el Plan del Tajo: "Puñalada trapera y vil al trasvase"

La tramitación del nuevo Plan de Cuenca del Tajo está elevando la tensión territorial entre murcianos y castellano-manchegos, a cuenta del incremento de los caudales ecológicos del citado río a su paso por Aranjuez, Talavera y Toledo. "Vil y ruin puñalada trapera al Trasvase Tajo-Segura", "que se silencien las bravuconadas de la vecina Administración política de Castilla-La Mancha"… Estas son algunas de las críticas que evidencian esa tensión entre autonomías que ha sido verbalizada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y el Partido Popular de Murcia.

A todo ello, se suma el acuerdo adoptado -este jueves- por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia donde se aprobó una moción presentada por el PP donde se declara persona 'non grata' a la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, por haber pedido "el fin del Trasvase Tajo-Segura". El incremento de la tensión territorial radica en la previsión del Plan del Tajo de aumentar los caudales ecológicos en 8,6 metros cúbicos por segundo, lo que supondrá un recorte de 104 hectómetros cúbicos en las aportaciones que recibe el río Segura -a través del trasvase-.

Una de las claves de que el tono de los discursos se haya endurecido tanto, son las palabras del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, sacando pecho del resultado de la reunión que mantuvieron los regantes levantinos del Scrats con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En ese encuentro, se les informó de que se mantenía la hoja de ruta del Plan del Tajo.

"Me felicito de que el otro día la vicepresidenta del Gobierno y ministra que lleva el tema de la gestión del agua, haya hablado con los regantes del Levante y les haya dejado muy claro que se van a mantener los niveles acordados con nosotros en materia de cauces ecológicos, esto me importa mucho porque no solo hay que cumplir con los compromisos, sino que hay que ser coherentes”, tal y como subrayaba el presidente castellano-manchego.

Tales palabras han provocado dos reacciones en la Región de Murcia. La primera: un recado de Scrats al socialista García-Page. La segunda: una moción que el PP ha aprobado en la Asamblea Regional contra la tramitación del Plan del Tajo.

El presidente de Scrats, Lucas Jiménez, enviando un recado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por la tramitación del Plan del Tajo.

"Nos hemos desayunado unas nuevas declaraciones de Emiliano García-Page, en el sentido de dar la razón a lo que imaginábamos, al afirmar que esos caudales responden a acuerdos adoptados previamente de forma política: es el momento de que alguien de un golpe en la mesa y de que dejemos las componendas políticas en un tema que afecta al desarrollo de las regiones levantinas, pedimos criterios técnicos y que se silencien estas bravuconadas de la administración política de la vecina Castilla-La Mancha", según criticaba el presidente del Scrats, Lucas Jiménez

El recado del líder de los regantes presagia que la movilización de agricultores que se vivió hace dos semanas en Alicante se repetirá próximamente, a la vista de que la ministra mantiene el incremento de los caudales ecológicos del río Tajo. De momento, el sindicato ha celebrado unas jornadas en la Vega Baja del Segura para seguir visibilizando la importancia de esta infraestructura hídrica con 43 años de historia.

Además, instituciones como la Universidad de Alicante se han sumado a su defensa con un estudio que advierte de las consecuencias que tendría un recorte de las aportaciones al trasvase: se perderían 12.000 hectáreas de regadío en Murcia, Almería y Alicante; se destruirían 15.000 empleos; se encarecería el agua para consumo en los hogares y se produciría un daño patrimonial de 5.700 millones de euros.

De momento, la infructuosa reunión mantenida por los regantes con la ministra y las palabras de García-Page han tenido también consecuencias políticas. El PP ha sacado adelante en la Asamblea Regional una moción donde solicita al Gobierno de España que retire el Plan de Cuenca del Tajo para que sea revisado por un organismo técnico-científico, de carácter estatal e independiente.

La exposición de motivos de esta iniciativa que llevó a cabo el diputado del PP Jesús Cano, evidencia la tensión territorial que está generando la posible pérdida de 104 hectómetros cúbicos en el Trasvase Tajo-Segura. También pone de manifiesto la postura de los bloques políticos respecto al agua, ya que Podemos y PSOE votaron en contra.

"El Plan Hidrológico del Tajo que tiene encima de la mesa y pretende aprobar el Gobierno 'sanchista' es inaceptable, además de una grave amenaza contra el trasvase, ya que conlleva un incremento de los caudales ecológicos, sesgado y caprichoso", tal y como criticó en el Hemiciclo el popular Cano. "Además, no responde a criterios técnicos, solo a un criterio exclusivamente ideológico y sectario, tal y como aseguraba el presidente castellano-manchego, García-Page en unas declaraciones muy clarificadoras".

El diputado autonómico del PP, Jesús Cano, este miércoles, en la Asamblea Regional, mostrando un tuit del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Los 'caudales ideológicos' del Plan del Tajo se quedan en 8,6 metros cúbicos por segundo, como pactó el barón que manda en el PSOE, García-Page, con el Ministerio de Transición Ecológica y aquí no hay más tela que cortar", según prosiguió el diputado del PP. "¿Y de verdad que ustedes señorías del PSOE no van a hacer nada ante esta tropelía, ante esta sinrazón, ante esta vil y ruin puñalada trapera al Trasvase Tajo-Segura?"

La tubería manchega

Otra de las claves que está detrás de la fricción territorial que se está produciendo entre Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, es la aprobación por parte de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, de un trasvase interno de 3 hectómetros cúbicos, mediante la conocida como tubería manchega. Esta decisión inédita ha caldeado los ánimos en suelo murciano, ya que solo beneficiará a municipios castellano-manchegos que en teoría deberían recibir agua del Guadiana.

La mencionada decisión, provocó que el diputado Jesús Cano lanzase estas reflexiones a modo de preguntas en la Asamblea Regional: ¿Por qué para este Gobierno 'sanchista' el Trasvase Tajo-Segura es el único trasvase que sobra en España, de los más de 15 que hay funcionando? ¿El cambio climático solo afecta al río Tajo? ¿Sobraría el Trasvase Tajo-Segura si este llevara sus aguas a Cataluña?

