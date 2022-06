Militantes LGTBI expulsan a la vicepresidenta de Murcia de los Premios de la Tolerancia: "¡Fascista!"

El presidente del Colectivo No Te Prives, Jesús Costa, este viernes, en la entrega de los Premios Fomento de la Tolerancia 2022, reprochando sus políticas LGTBI a la vicepresidenta del Gobierno de Murcia, Isabel Franco, vestida de naranja.

La Semana del Orgullo ha puesto de manifiesto la tensión que existe entre varias asociaciones del colectivo y la vicepresidenta del Gobierno de la Región de Murcia y consejera LGTBI, Isabel Franco. Este viernes, la número dos del Palacio de San Esteban recibió tal abucheo cuando subió al escenario a recoger uno de los Premios Fomento de la Tolerancia 2022, que se vio obligada a marcharse sin llegar a terminar su discurso.

EL ESPAÑOL ha accedido a un vídeo donde la vicepresidenta recibe una pitada, una cacerolada y es insultada, mientras intenta agradecer el galardón: "¡Fuera fascistas!", "¡Fuera fachas!", "¡Tránsfuga!"... La secuencia prosigue con Jesús Costa, presidente del Colectivo No Te Prives, saliendo de entre el público asistente, para dirigirse con paso firme hacia el escenario ubicado en la Plaza Cristo Resucitado de Murcia, donde Isabel Franco trata de seguir con su speech en plena pitorrada.

"Seguiremos trabajando, porque evidentemente, el trabajo no ha terminado, pero también hay que decir otra cosa…", subraya Isabel Franco, pero no pudo decir esa otra cosa, debido a que Costa se subió al escenario para reprocharle que su asociación no está satisfecha con su gestión al frente de la Consejería LGTBI. Todo ello, mientras la organizadora de los premios intentaba poner paz en la alborotada gala.

La vicepresidenta del Gobierno de la Región de Murcia, Isabel Franco, este viernes, durante el abucheo que recibió en los Premios Fomento de la Tolerancia 2022.

Los Premios Fomento de la Tolerancia 2022 los entregaba la Asociación de Comerciantes y Vecinos de Santa Eulalia, un barrio marcado por la diversidad que le confieren locales como La Isla, DragonLab o Mariantonietta Café. Se da la circunstancia de que uno de los galardonados era el propio Jesús Costa, presidente del Colectivo No te Prives, quien asegura a EL ESPAÑOL que está dispuesto a devolver el premio por un motivo: "La consejera LGTBI no trabaja por nuestros derechos y no estoy dispuesto a que igualen nuestra labor con la de Isabel Franco".

Los motivos del malestar existente con la vicepresidenta son dos: el funcionamiento del Observatorio LGTBI y las charlas sobre diversidad afectivo-sexual, género y familia que se imparten en los institutos. "El Observatorio se debe convocar, como mínimo, dos veces al año, y la vicepresidenta solo lo convoca en junio, cuando es la Semana del Orgullo para hacerse la foto", según critica Jesús Costa. "Además, en las charlas de diversidad nuestros técnicos han detectado discursos de odio entre algunos alumnos, le pedimos a Isabel Franco que hablase con la consejera de Educación de Vox, Mabel Campuzano, y no ha hecho nada".

Costa admite que "no estoy orgulloso de lo que ocurrió", pero subraya que sí está de acuerdo con el fondo de la protesta: "Las políticas de esta consejera no se merecen un premio a la tolerancia".

Este viernes, entre los galardonados, también estaba la edil del Ayuntamiento de Murcia, Esther Nevado, y que a diferencia de la vicepresidenta autonómica, no fue abucheada, sino aplaudida. Tal situación evidencia que entre los miembros del colectivo están más satisfechos con las políticas LGTBI que promueve el Consistorio de la capital (PSOE y Cs) que el Palacio de San Esteban (PP, expulsados de Cs y Vox).

De hecho, la pitada que Isabel Franco recibió en los Premios Fomento de la Tolerancia 2022 ha generado críticas en otros colectivos, como Galáctyco Cartagena, cuya vicepresidenta, Mar Tornero, ha suscrito un post demoledor en Facebook contra la gestión de Isabel Franco al frente de la Consejería LGTBI: "Esto es lo que tiene colocarse de perfil. No se puede trabajar por los derechos y las libertades del colectivo LGTBI pactando con Vox y regalándoles la Consejería de Educación. No vale una banderita, ni tímidos pasos hacia la igualdad. No valen propósitos".

"Quien entiende la herida de este colectivo se posiciona con contundencia y con acciones radicalmente opuestas a la LGTBIfobia. Esto no es Disneyland, Isabel Franco, esto es la guerra a corazón abierto entre oprimidos y opresores. Se espera de nuestros representantes políticos posicionamientos coherentes".

La vicepresidenta de Murcia, Isabel Franco, este viernes, tras abandonar el escenario al ser abucheada e increpada.

Las críticas han saltado ya al panorama político. La diputada autonómica del PSOE Lara Hernández ha lanzado esta reflexión en Twitter: "Si eres la consejera LGTBI y te reciben así, muy bien no lo estás haciendo. Luego ya está que sigas haciéndote la sorda o tengas un poco de decencia política, asumas tu responsabilidad y dejes ese cargo a alguien que realmente represente al Colectivo LGTBI como se merece".

La vicepresidenta del Gobierno de Murcia y consejera LGTBI, Isabel Franco, ha salido al paso de los reproches que está recibiendo por su gestión con una especie de nota de prensa difundida por sus redes sociales personales.

"No se puede exigir lo que no se da. Ayer, como todos sabrán, fui la receptora de una serie de abucheos e improperios provenientes del mayor ejercicio de intolerancia. Lógicamente, las personas tienen la libertad de pensar y decir lo que se les venga en gana, faltaría más, pero siempre dentro del respeto y aguardar a una entrega de premios de la Fiesta de la Diversidad para verter todo su odio, no es de recibo, eso no es tolerancia, reflexionen".

"Todas las personas que formamos parte de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia trabajamos a diario para que todos los colectivos vulnerables gocen de los mejores recursos y desde aquí les agradezco el calor y el cariño que recibí de su parte ayer por la noche, gracias".

La consejera LGTBI, este viernes, tras ser abucheada en Murcia, mostrando su premio con su equipo.

"A los que pensando que con silbidos e insultos se cambian las cosas les animo a hacer un ejercicio de tolerancia y a establecer puentes de trabajo para que entre toda la población celebremos con orgullo y armonía una próxima fiesta de la diversidad en vez de empañarla".

