El riesgo de otra mortandad de peces en el Mar Menor lleva a Murcia a pedir amparo judicial

Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente alertan: los niveles de clorofila del Mar Menor se han disparado, se han detectado nuevas bolsas de anoxia, y podría repetirse otro episodio de mortandad masiva de especies marinas, como el ocurrido el 16 de agosto cuando la falta de oxígeno aniquiló 15 toneladas de peces, crustáceos y materia orgánica. Todo ello ha llevado al presidente de Murcia, Fernando López Miras, a advertir al Gobierno de España de que pedirá amparo judicial por su inacción en la crisis ambiental de la albufera.

"Este lunes por la noche, cuando me pasaron el último informe sobre el Mar Menor elaborado por el comité científico que asesora al Gobierno regional, los datos de las muestras recogidas ponen de manifiesto que la situación es crítica", tal y como ha alertado López Miras. "La situación en la cubeta sur del Mar Menor es similar a la de agosto: se están formando bolsas de anoxia, de agua sin oxígeno".

El presiente murciano había mantenido un tono conciliador con Moncloa desde que el 25 de agosto la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, visitó la albufera. Aquel día, la ministra inspeccionó Puerto Mayor en La Manga, las Salinas de Marchamalo y la Rambla del Albujón que a diario vomita 5.000 kilos de nitratos al Mar Menor. Tras la visita, López Miras y Ribera escenificaron en una comparecencia conjunta los puentes que se tendían entre ambas administraciones, con el objetivo de colaborar en los trabajos de recuperación de este espacio protegido.

El Ejecutivo autonómico dio muestras de su cambio de postura con el sector agrícola, uno de los responsables de los vertidos, elaborando un decreto para prohibir el uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos en la zona 1 del Mar Menor, la más próxima al litoral. También instaló 1.000 sondas de humedad en 500 puntos del Campo de Cartagena. Paralelamente a ello, solicitó al Ministerio la cesión de las obras del colector norte para atajar los vertidos de la Rambla del Albujón, asumiendo su coste de 70 millones de euros, y pidió rebajar temporalmente el calado de la Gola de Marchamalo para oxigenar el Mar Menor con la entrada de agua del Mediterráneo.

Pasados 34 días de aquella visita de la ministra, el presidente murciano ha estallado contra el Gobierno porque no han respondido a ninguna de sus solicitudes. De hecho, Teresa Ribera ni siquiera ha cumplido su promesa de reunirse una vez al mes con los colectivos implicados en la albufera para hacer un seguimiento del estado de su ecosistema. Un portavoz del Palacio de San Esteban considera que en la Moncloa no se está siendo imparcial con el Mar Menor, como ha ocurrido con otras crisis ambientales, como el Prestige en Galicia, o la balsa minera de Aznalcóllar que vertió lodos tóxicos al Parque Nacional de Doñana en Andalucía.

"El Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor está preparando un informe sobre la imperiosa necesidad de abrir la Gola de Marchamalo, se lo enviaré al presidente del Gobierno, al Ministerio y si vuelve a respondernos que no actuarán allí, se lo entregaré a los tribunales para solicitar amparo judicial para que obliguen al Ministerio a realizar esa actuación porque es urgente e imprescindible para que el daño al Mar Menor no sea irreversible", ha avanzado López Miras, visiblemente preocupado, por el resultado del último muestreo a la albufera.

"Se están formando bolsas de agua que destruyen todo a su paso, que no se van a evaporar y hay que facilitar su salida al Mediterráneo", tal y como ha insistido el jefe del Ejecutivo murciano. "Los científicos dicen que debe abrirse la Gola de Marchamalo o los daños pueden ser irreversibles, si eso no se hace, no servirán de nada las actuaciones en origen (en el campo) que estamos aplicando".

El tono elevado y combativo de las declaraciones del presidente murciano se produce después de que la Dirección General del Mar Menor remitiese -este lunes- una carta a la Dirección General de la Costa y el Mar. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la misiva donde literalmente se advierte de esto a una dirección dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica:

"El último informe de resultados de las campañas oceanográficas realizada el 27 de septiembre de 2021, en el Mar Menor, nos alerta que no sería descartable un nuevo episodio de anoxia en los próximos días, que estaría en proceso avanzado y que se asemejaría a los vividos recientemente por localizarse en la cubeta sur, con tendencia a acumular la materia orgánica y masas de agua anóxicas en el fondo del arco sur, como ya se observó en el episodio de agosto".

López Miras ha reflexionado que "el Mar Menor requiere que se apliquen medidas urgentes e imprescindibles propuestas por los científicos: nos encontramos en el tiempo de descuento". Dentro de la ofensiva iniciada por el Palacio de San Esteban para frenar el deterioro de la albufera, no solo se sopesa solicitar amparo judicial para que un juzgado adopte medidas cautelares, el presidente de Murcia también ha enviado una carta al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, donde le pide la convocatoria de una mesa bilateral como la abierta en Moncloa con Cataluña.

"Lo hemos pedido por activa y por pasiva, el Gobierno de España y el Ministerio deben actuar ya, este lunes la envíe una carta al presidente del Gobierno para que convoque una mesa bilateral de trabajo". El objetivo de López Miras es hablar directamente con Sánchez sobre el Mar Menor, el Trasvase Tajo-Segura y la financiación autonómica. "Murcia es igual de importante que otras comunidades autónomas".

