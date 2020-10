Feijóo rechaza posicionarse sobre el toque de queda si no se clarifica en qué consiste

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado este martes posicionarse sobre la posibilidad de implementar un toque de queda en todo el país hasta que el Gobierno central clarifique en qué consistiría. “Primero concretemos el contenido de esta medida y después apliquemos los parámetros”, ha recomendado.

“Si sabemos qué se entiende por toque de queda, quizás en algunos lugares, en función de la incidencia, sea una buena práctica”, ha proseguido Núñez Feijóo, quien ha insistido en no pronunciarse para así evitar incrementar “la enorme situación de confusión”.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa ofrecida tras reunirse con el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en la que se ha preguntado si el toque de queda sería “impedir a la gente estar en la calle, cerrar los establecimientos entre una hora y otra de la madrugada o ambas a la vez”.

“¿Sería hacer eso en los lugares donde la incidencia supere los 500 casos en los últimos 14 días? ¿O por el contrario también es hacerlo en aquellos lugares en los que supere los 250 en los últimos 14 días?”, ha continuado planteando Núñez Feijóo.

Sobre el encaje legal que podría tener el toque de queda, el presidente gallego ha expresado sus “dudas” ante la posibilidad de que una comunidad tenga competencias para poder ponerlo en marcha.

Inseguridad jurídica

De este modo, el líder del PP gallego ha reiterado que España sigue sufriendo “las consecuencias de no tener una legislación para gestionar la pandemia”, lo que obliga a recurrir a “estados de alarma” ante la falta de una Ley Orgánica de Salud Pública que contemple vías y parámetros homogéneos para evitar que cada comunidad actúe de forma distinta.

El propio Núñez Feijóo remitió hace dos semanas al Gobierno central una propuesta para modificar la Ley Orgánica de Salud Pública que, a su juicio, serviría para poner fin a la “inseguridad jurídica” que rodea a las medidas restrictivas ante el avance de la pandemia, que está provocando “coste reputacional, distorsión e incertidumbre en los actores económicos”.

En todo caso, la Xunta de Galicia trasladará en el Consejo Interterritorial previsto para este jueves su opinión y los parámetros que considera que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de tomar medidas en todo el país.

“Todo lo que se hable y se replantee, de entrada, no me parece mal”, ha concluido Feijóo, quien considera “razonable” estudiar la posibilidad de “reducir o cerrar determinadas actividades económicas o de hostelería durante un tiempo que va desde las once o doce de la noche hasta las seis de la mañana” en algunas ciudades.