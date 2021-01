Un militante, un amigo y una SL inexistente: así fue la farsa del concurso para la cabalgata de Valencia

La cabalgata de Reyes de Valencia fue polémica por aglomerar a cientos de personas en la Plaza del Ayuntamiento con la pandemia disparada en la ciudad. Pero no lo está siendo menos su contratación previa cuantos más detalles trascienden de la misma.

Como reveló este periódico, se adjudicó a dedo a un empresario de Compromís, la formación del alcalde Joan Ribó. Pero el proceso hasta llegar a esa adjudicación también está repleto de detalles grotescos. El militante compitió con una firma próxima al concejal y con una SL inexistente que, en ambos casos, ofrecieron cantidades fuera de la legalidad para un contrato menor.

La Concejalía de Cultura Festiva solicitó presupuesto a tres empresas para la tarea de decorar los autobuses turísticos en los que llegaron los Reyes magos. El escogido fue el de Produccions Metrònom SL, sociedad 100% propiedad de Luis Óscar García Soriano, miembro del secretariat nacional de Bloc i País -según la propia web de esta sección de Compromís-.

Ganó por precio. En concreto, se le contrató por 17.908 euros IVA incluido, solo 92 por debajo del límite de 18.000 para contratos menores.

El segundo presupuesto más bajo fue el de “Spain Seven Degrees SL, con CIF-B66378415”, según comunicó el consistorio. Su puja fue de 19.539,08 euros IVA incluido, de modo que era imposible que ganara, pues se trataba de un contrato menor.

SL inexistente

Pero además se da la circunstancia de que se trata de una SL inexistente. El Registro Mercantil confirmó el pasado 15 de enero que no consta inscrita “sociedad alguna” con dicha denominación ni con el mencionado CIF.

Se trata, por contra, de una marca con su correspondiente página web liderada por el empresario Luis Canuto Baraja, quien atendió este miércoles a EL ESPAÑOL para tratar de resolver este misterio. ¿Existe o no existe esta empresa invitada a un concurso del Ayuntamiento de Valencia?

“Soy autónomo”, aclaró a este periódico, y agregó que la confusión de su marca con una mercantil se debió a “un error por parte de quien elaboró el presupuesto”.

Un error que parece una pose intencionada, pues en el mencionado documento, firmado por él mismo, se refiere a Spain Seven Degrees como “empresa de diseño”, y en la rúbrica consta él como “CEO” -no como autónomo-. También se incluye el “CIF” de la presunta sociedad.

Canuto agregó que la cantidad propuesta rebasó los 18.000 euros porque “el coste era superior”. “Yo no me fijo en si supera o no esa cantidad, yo me limito a decir lo que nos costaría”, subraya, y asegura que no guarda “ningún tipo de relación personal con Carlos Galiana”, el concejal de Cultura Festiva.

Su marca, Spain Seven Degrees, presume en su web de ser la que “organiza la candidatura de Valencia como ciudad candidata para los XII Juegos Gay en 2026”. Está por ver si la organización de este gran evento al que aspira la urbe, dependiente de la Concejalía de Deportes, también la impulsa como autónomo.

Joan Ribó recibe al rey Baltasar. EE

Quien sí guarda relación con Carlos Galiana es la empresa especializada en la organización y producción de eventos Sagarmanta SL, administrada por Joan Vicent Díez Lleonart. El propio concejal presumió en su currículum de haber trabajado para esta enseña, sobre la que ahora aclara que fue “como proveedor” de la misma, no en nómina.

La tercera empresa a la que el Ayuntamiento de Valencia ofreció el contrato de la cabalgata está relacionada precisamente con Sagarmanta. Se trata de VFV Producciones SL, propiedad de Vicente Ferrer Vázquez, un empresario que es socio de Joan Vicent Díez Lleonart en firmas como Cultura del Momento SL.

En este último caso la cantidad ofertada fue de 20.894,28 euros IVA incluido, de nuevo por encima del máximo de 18.000 euros para contratos menores como el de la cabalgata de Reyes.

El consistorio, en resumen, invitó a tres firmas: la de un empresario de Compromís, otra relacionada con el grupo para el que trabajó el concejal, y una SL inexistente tras la que se encuentra un autónomo.

Las dos últimas pujaron por encima del máximo, de modo que el encargo engrosó la cartera de pedidos del militante, que ha facturado -al menos- 64.000 euros a dedo al Ayuntamiento de Valencia, tal y como contabilizó el PP municipal.

Preguntadas al respecto por este periódico, fuentes de la Concejalía de Cultura Festiva negaron a este periódico ningún tipo de intención previa a la hora de adjudicar el contrato. “Se pidió tres presupuestos y se escogió el más económico es así de sencillo”, subrayan.

"La máxima legalidad"

¿Por qué dos de ellos sobrepasaron el precio máximo para el contrato menor? “Entendemos que las empresas se limitan a informar sobre cuánto les costaría”, argumentan.

La inexistencia de la SL de Spain Seven Degree la consideran “anecdótica”, y achacan este “error” a la propia firma. Y sobre la presencia de la sociedad vinculada a Sagarmanta, insisten en sus argumentos: “Es un grupo muy grande y conocido. Decir que es próximo a Galiana es tan incierto como decir que es próximo al PP, para el que este grupo también trabajó muchísimo”.

“Todo el proceso de la contratación de los autobuses se ha llevado a cabo con la máxima legalidad”, concluye la concejalía.

La líder del PP en Valencia, María José Catalá, considera por contra que “estos hechos siembran todavía más dudas sobre la adjudicación a dedo de la imprudente cabalgata de Reyes del Gobierno de Ribó a una firma vinculada a un militante de Compromís”.

A Antifraude

“Desde el Grupo Municipal Popular se está recopilando toda la información de esta adjudicación a dedo y exprés a la empresa del miembro de Compromís para ponerlo en conocimiento de la Agencia Valenciana de Antifraude”, explican los populares.

El concejal Santiago Ballester había solicitado por nota interior el expediente completo donde se pide presupuesto a tres empresas para la organización de la cabalgata. Sobre esta solicitud, lamenta que “la jefa de Servicio de Cultura Festiva traslada que el servicio de Cultura Festiva carece en sus archivos de la documentación solicitada”.

Por ello, Catalá preguntará este jueves en el pleno municipal “como se invitó a las empresas, quien lo hizo y como y quien pidió el presupuesto a una empresa que no consta en el registro mercantil y cuyo CIF aportado no corresponde a ninguna firma pese a tener su domicilio en Valencia, como aportan en la oferta”.