Ximo Puig alarga los plazos para que Carlos Mazón sea investido la semana del 23-J

La fecha de investidura de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana sigue en el aire. El PP quiere avanzar el calendario, pero el PSOE mantiene el bloqueo y prevé agotar el plazo de 8 días que le otorga el reglamento de la Cámara valenciana para formalizar la constitución del grupo socialista.

El plazo finaliza el próximo 6 de julio, y Ximo Puig quiere esperar hasta el último momento. La dirección socialista ha informado a sus representantes en las Cortes Valencianas que agotará los tiempos para acercar la investidura de Mazón y el nombramiento de los consellers del PP y Vox al domingo 23 de julio, día en el que se celebran las elecciones generales.

La estrategia de Puig pasa por influir en el calendario y poner el foco en los acuerdos entre el PP y la extrema derecha durante la recta final de la campaña. La decisión ha dividido a los socialistas y los críticos creen que Ximo Puig se ha instalado en el filibusterismo político para bloquear la investidura. "Es un error", sostienen fuentes socialistas consultadas por EL ESPAÑOL.

Además, están solos en este bloqueo, ya que, según afirman fuentes del PP, Compromís no tiene previsto consumir ni un día más de los necesarios, y la constitución de su grupo podría llegar en pocos días. Por descontado, tanto los populares como Vox configurarán los suyos de inmediato. Incluso podrían tenerlos esta misma semana.

El grupo parlamentario socialista, en cambio, no se constituirá hasta el próximo 6 de julio, salvo que el PSOE cambie finalmente de parecer. La dirección comunicó el lunes a sus diputados que no hay prevista ninguna reunión o iniciativa antes de esa fecha, por lo que Mazón, en consecuencia, sería investido como presidente de la Generalitat a partir del lunes 17 de julio.

El PP prefiere celebrar la investidura de Mazón entre el 10 y el 16 de julio. Estas fechas también coinciden con la campaña electoral, que empieza el día 7, pero les permitiría evitar la semana de mayor tensión, que concluye con las elecciones generales del 23 de julio.

Cabe reseñar que, si el PSOE apura todos los plazos, el PP tendría en su mano retrasar la investidura y celebrarla después de los comicios. Pero Mazón aboga por acceder al cargo "cuanto antes", y en el PP niegan que estén barajando esta posibilidad.

"No se eternice"

El futuro inquilino del Palau de la Generalitat, Carlos Mazón, cargó este martes con dureza contra Ximo Puig por esta cuestión. Le solicitó que conforme ya su grupo parlamentario y no dilate más el pleno de Les Corts en el que se votará su investidura.

"'President', salga del sillón, no se eternice más, haga caso a lo que han dicho los ciudadanos", le trasladó en un acto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "No prolongue esto, no tome más decisiones en funciones que luego pueden ser irreversibles", agregó.

Los socialistas todavía no se han recuperado del golpe que sufrieron el pasado lunes en el pleno de constitución de las Cortes Valencianas. El PSOE se quedó solo en la sesión inaugural tras una jugada maestra del PP y Compromís que rompió por primera vez el bloque de izquierdas y dejó muy tocado el liderazgo de Puig.

La pinza entre PP y los de Joan Baldoví dejó a los socialistas con un único puesto en la mesa de la Cámara, y por primera vez el cargo no estará ocupado por un militante socialista. Al PSOE le correspondían dos cargos en la mesa por los resultados electorales del 28 de mayo y había rechazado ceder uno de ellos a Compromís, su socio hasta el lunes. El PP vio una oportunidad en el desencuentro y cedió 18 votos para que los nacionalistas ganaran la votación. La operación de Carlos Mazón dejó "perplejo" al PSOE y Ximo Puig solo pudo colocar en la mesa a la consellera en funciones Gabriela Bravo, su pareja, como vicepresidenta segunda. Profundo malestar La imagen de Bravo como número tres de la Cámara valenciana y única representante del PSOE ha generado un profundo malestar en una parte importante del partido y amenaza con desmovilizar a las bases a menos de un mes de las elecciones generales. Un malestar al que ahora se suman las críticas internas por el nombramiento de Mazón como presidente pese a que el PP se impuso claramente como vencedor de las elecciones. El reglamento establece que los grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa de las Cortes Valencianas las propuestas de candidatos, en el plazo de doce días contados a partir de la fecha de constitución. Pero el calendario está condicionado a la formalización de los grupos parlamentarios. Transcurrido el plazo, la Presidencia, oída la Junta de Síndics, fijará la fecha de celebración del pleno de investidura entre los tres y los siete días siguientes a la finalización de dicho plazo, proponiendo como candidato o candidata a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los grupos políticos. No obstante, fuentes del PP señalaron que el reglamento es flexible y permitiría reducir a la mitad los plazos para celebrar la investidura la semana del 10 de julio, siempre y cuando el PSOE no lleve hasta el extremo su constitución en el Parlamento valenciano.

