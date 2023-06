Mónica Oltra a Ximo Puig tras perder el 28-M: "No conviene sacrificar a la reina, el rey está muerto"

Presentació en el @centredelcarme de l'últim llibre de @ErnestoEkaizer, amb @monicaoltra i @MiquelReal.@perezpont: "Benvinguts i benvingudes al Centre del Carme, un lloc on a més de llibertat, hi ha igualtat i diversitat, perquè no entenem la llibertat sense la resta".



👏👏👏 pic.twitter.com/kgBdgJdDPU