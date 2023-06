La última puntilla de Ricardo Costa, la mano derecha de Camps, en el 'caso Gürtel': "Era el jefe"

El tribunal que juzga al expresidente Francisco Camps por el caso Gürtel ha escuchado este martes la versión del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, que fue absuelto junto al expresidente en 2012 del conocido como juicio de los trajes. Años después, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, le responsabilizó en la financiación irregular del partido.



Costa ya compareció en 2019 como testigo ante el juez instructor de esta causa, José de la Mata. El exdirigente del PP ratificó entonces lo que había declarado un año antes en el juicio sobre la financiación irregular de varias campañas del PP de Valencia.



En ese juicio responsabilizó a Camps y también al expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, fallecido en 2020 por Covid, en la financiación con dinero negro procedente de empresarios de las campañas electorales de 2007 y 2008 y señaló que la decisión de encargar los actos de campaña a Orange Market "se produce directamente por Francisco Camps".

El papel de Camps

Este martes ha vuelto a relatar el papel de Camps en el entramado. Según Costa, conoció a El Bigotes en 2002 en una cena organizada en un pueblo de Alicante en la que también estaban Camps y Gerardo Camps, dirigente del PP. "Me dijo que iba a trabajar en Valencia porque se lo había pedido Camps. No me pareció extraño".



Tras ser nombrado secretario general del PP en Valencia, Costa entabla una "relación personal" con El Bigotes. "Hizo todos los actos del PP porque lo decidía el presidente y también trabajó en la Generalitat".



Costa ha recordado que la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 dejó una deuda de "un millón de euros" del partido con la empresa de El Bigotes. Como el PP no tenía ese dinero, la dirección estableció dos fórmulas para saldar la deuda, según su versión.



"Las dos vías que se había decidido era por aportaciones en efectivo de empresarios y la emisión facturas por actos que no se habían producido. No me gustaba, pero podría haber denunciado y no lo hice", ha reconocido a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.



"Camps me dijo que a él le habían dicho que era la única forma de pagar esa deuda y que tenían que hablar este tema con Vicente Rambla", exvicepresidente del Consell con Camps.

Contrato amañado

La Audiencia Nacional juzga a más de una veintena de acusados por adjudicaciones presuntamente irregulares a la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, y lo ha hecho con la declaración como testigos de Ricardo Costa y de la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas Milagrosa Martínez, condenada a prisión por una de las piezas de Gürtel.

La declaración de Martínez apenas ha durado unos 10 minutos y la exconsellera se ha limitado a asegurar que no recibió ninguna indicación de la Generalitat para contratar con Orange Market.



La Fiscalía acusa a Camps de dar instrucciones a una ex alto cargo para adjudicar el montaje de un expositor de la feria Fitur de 2009 a esta empresa -un extremo que él siempre ha negado-, y pide por ello una condena de 2 años y medio de prisión y 10 de inhabilitación.



Este economista, que entró muy joven en política animado por su madre, empezó su andadura como presidente de Nuevas Generaciones del PP en Castellón, donde nació, y llegó hasta la responsabilidad de coordinar el partido y el grupo popular en Les Corts, del que fue portavoz en 2008.



"El hermano de Juan Costa" -ministro con José María Aznar-, como se le conocía fuera de la Comunidad Valenciana, era la mano derecha de Camps y un fuerte defensor del líder del PP, Mariano Rajoy, a quien apoyó cuando su hermano se postuló para disputarle la dirección del partido.



Su carrera política parecía estar llamada a culminar con su nombramiento como conseller, puesto para el que estuvo muchas veces en las quinielas. Pero Gürtel acabó con todas sus expectativas políticas.