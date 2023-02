El PP ficha a la exportavoz de Ciudadanos en el parlamento valenciano, Ruth Merino

Ruth Merino, la hasta hace 21 días portavoz de Ciudadanos en el parlamento valenciano, ficha por el PP. La dirigente, por sorpresa, compareció este jueves junto al presidente del partido y candidato a la presidencia, Carlos Mazón, en la presentación del equipo económico de este último para las elecciones autonómicas.

"Me he dado cuenta de que el lugar desde donde se puede seguir utilizando la herramienta de la política es aquí, este proyecto que encabeza Carlos Mazón", explicó la recién incorporada. "Seguimos con la política de brazos abiertos al talento", manifestó el presidente del partido para justificar el movimiento.

Según expusieron, por el momento su llegada al PP se circunscribe al equipo económico para elaborar el programa de Gobierno del PP. "No hemos hablado de listas electorales", aseguraron. Tampoco sobre incorporarse a un hipotético Gobierno del PP si ganan las elecciones, añadieron.

Merino irrumpió con gesto nervioso en la sala de prensa del PPCV. Su mera presencia ya lo decía todo. Mazón, en cambio, lo hizo pletórico. "Están flipando", le dijo al oído a su flamante fichaje, con ánimo de destensar la situación. Los presentes, en efecto, estaban boquiabiertos.

La exdiputada naranja dimitió el pasado 12 de enero de todos sus cargos orgánicos y parlamentarios con duras críticas a Inés Arrimadas y Edmundo Bal. Lo hizo en una comparecencia en la que ya dio pistas sobre su posible salto al PP. "Ninguna de las dos listas puede sacar a este partido del agujero", aseveró antes de que se impusiera la candidatura continuista para tratar de reflotar a Ciudadanos.

"No tengo una oferta firme de nadie", afirmó entonces, si bien reconoció "haber tenido conversaciones de pasillo". "Sí me han comentado, en tono informal, 'a ver si te vienes con nosotros'", dijo aquel día. "Estoy más cerca de la derecha", reconoció entonces.

"Me llamó Mazón"

Este jueves merino explicó que fue el propio Carlos Mazón quien la buscó para incorporarse al PPCV. "Me llamó por teléfono", detalló. Merino tragó saliva preguntada por el enfado y la frustración que pueden sentir los simpatizantes de Ciudadanos con su movimiento, pero justificó que también lo hace "por ellos".

"Yo me quedo con lo que percibo. Creo que he hecho bien en dejar el partido por las razones por las que lo dejé. Y la gente a la que creo representar creo que quiere que siga con mis ideas, que no han cambiado. Yo no he cambiado en ninguno de mis principios", manifestó.

"Soy liberal, moderada y con talante negociador. Pero creo que estas características ahora solo encajan en el PP si el objetivo es que no haya cuatro años más de Gobierno de la izquierda", agregó.

Para su incorporación, el partido ha escogido el mismo día en el que Mamen Peris, la nueva portavoz parlamentaria de Ciudadanos, era recibida cono tal por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

