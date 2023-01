La portavoz valenciana de Cs dimite y no descarta ir al PP: "Nadie puede sacar al partido del agujero"

La hasta ahora portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Ruth Merino, dimitió este jueves de todos sus cargos orgánicos y parlamentarios con duras críticas a Inés Arrimadas y Edmundo Bal y sin descartar acabar en el PP.

"Ninguna de las dos listas puede sacar a este partido del agujero", aseveró la hasta ahora diputada valenciana, que deja también su acta para regresar a su puesto de trabajo como técnica de hacienda.

Merino, sin embargo, no descarta continuar en política. "No tengo una oferta firme de nadie", afirmó, si bien reconoció "haber tenido conversaciones de pasillo". "Sí me han comentado, en tono informal, 'a ver si te vienes con nosotros'", dijo, y destacó que no solo ha sido un partido, sino varios.

[Albert Rivera no asistirá a la Asamblea crucial de Ciudadanos que decidirá el nuevo rumbo del partido]

La ya exportavoz naranja aseveró que una lista auspiciada por Inés Arrimadas "no puede representar la renovación", y se distanció de la de Edmundo Bal por "tampoco representar nada nuevo".

Sobre este último, manifestó que no está "cómoda" con "la terminología" que se asocia a su candidatura, tildada de centro-izquierda. Preguntada directamente por EL ESPAÑOL sobre si deseaba un giro contrario, hacia la derecha, subrayó que ella se siente "liberal", pero también fue clara sobre qué haría ante la disyuntiva. "Estoy más cerca de la derecha".

Y sobre si contempla acabar en el PP, tan solo descartó militar como popular a corto plazo. "No me voy a afiliar", dijo. Pero si en el futuro recibiera una oferta atractiva, "quién sabe". "A día de hoy eso está fuera de mis pensamientos", aseguró después.

"El Cs del lunes"

Merino anunció su dimisión entre lágrimas, con "mucha tristeza y con impotencia" al considerar que la refundación del partido no cambiará "nada". "El Ciudadanos del lunes que viene no va a ser para nada diferente del de hace diez meses", señaló.

La exportavoz explicó que su preferencia para acometer una verdadera refundación era que el partido "desapareciera" por un tiempo y volviera a resurgir con "todo nuevo", como partido "liberal y europeísta". "A día de hoy, gane la lista que gane, que me expliquen la diferencia entre el lunes que viene y el de hace diez meses", insistió Merino indicó que se encontraba desanimada para presentarse a las primarias de su formación para ser candidata a la Generalitat ya que consideraba que "todo va a seguir igual" una vez termine el proceso de refundación del partido. También criticó que no se ha tenido en cuenta al grupo de Ciudadanos en Les Corts en la toma de decisiones en el partido a nivel nacional. "Muchas veces he pensado que por ser la portavoz en Les Corts habría tenido cosas que aportar, y no se me ha tenido en cuenta", sentenció.

Sigue los temas que te interesan