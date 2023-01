Zaplana se declara inocente: "Si fuera cierta la acusación del fiscal no merecería el indulto"

Eduardo Zaplana ha roto su silencio este domingo en el programa Salvados, de La Sexta, para procalmar su inocencia después de ser detenido y enviado a prisión provisional en 2018 y ha asegurado que "si fuera cierta la acusación del fiscal no merecería el indulto". "Ni contemplo la condena ni el indulto", ha subrayado durante la entrevista con Gonzo.

El veterano dirigente del PP ha negado firmemente que aceptara sobornos a cambio de amañar contratos como presidente de la Generalitat Valenciana y que el dinero hallado en el extranjero sea suyo. Respecto al caso, Zaplana ha lamentado que el juzgado no haya autorizado ninguna de las diligencias propuestas por su defensa en los últimos cinco años para demostrar su inocencia.

"El día que me detuvieron ya estaba sentenciado para ir a juicio. ¿Por qué no me han dejado ni me han autorizado ni una sola diligencia de las que he pedido? No me han permitido ni siquiera contradecir", ha defendido. "Podría haberme permitido las diligencias que me parecen esenciales y básicas para poder ejercer mi defensa y acreditar mi verdad, eso no se ha producido".

"Yo creo que las personas se equivocan", ha dicho Zaplana en referencia a los investigadores, "creo que al final se construyó un relato del que después cuesta apartarse. Hace cinco años dije dos cosas: que no tenía dinero fuera y que no había cometido ningún cohecho. Cinco años después mantengo exactamente lo mismo".

"Yo estuve sometido a todas las pruebas que se puede someter a cualquiera. Cómo se puede justificar que en todos esos seguimientos y grabaciones no haya una sola conversación que hable de la cuenta que en teoría era mía", ha respondido sobre la conversación intervenida por la Guardia Civil en la que supuestamente pide dinero a su testaferro, Fernando Belhot.

Lo que dice el sumario: “necesito liquidez, no me traen dinero de Andorra”.

Sobre su situación, el veterano dirigente del PP ha reconocido que "no es el mejor momento de mi vida", "un drama que nos toca vivir a los que tenemos los bienes embargados y sin cuenta corriente". "Cuando uno está así, que no puede ejercer ningún tipo de actividad profesional, es un drama", ha confesado.

Respecto la leucemia que padece desde 2015, durante la entrevista ha explicado que tiene "un sistema inmunitario tremendamente deficiente y eso me lleva a tener infecciones anuales que hasta ahora estoy superando bien". "Pero con ganas de seguir viviendo", ha asegurado.

Ocho años investigado

El exministro de José María Aznar se enfrenta a una petición de 19 años de prisión y multa de 40 millones de euros de la Fiscalía Anticorrupción por supuestamente cobrar comisiones a cambio de la adjudicación del Plan Eólico valenciano y la adjudicación de las ITV durante su etapa como presidente de la Generalitat (1995-2002).

La investigación arrancó en 2015 y se mantuvo en secreto hasta el momento de su detención en mayo de 2018 en su casa de Valencia. Durante la entrevista ha desvelado que, aunque no esperaba su arresto, "un par de meses" antes fue advertido de que estaba siendo investigado.

"No lo esperaba para nada, pero me habían avisado. No daba crédito. Alguien me dijo 'están comentando esto y tal'. No pensaba que eso fuera posible". Zaplana no ha concretado quién fue la persona que le avisó de esta investigación.

Igualmente, ha señalado que es una "barbaridad" que una investigación así lleve ocho años abierta. Zaplana ha repetido en varias ocasiones que se le investiga por un relato construido por la Fiscalía y la Guardia Civil que no se le ha permitido "desmontar ni contradecir". "No tenía dinero fuera, nunca lo he tenido".

Asimismo, también ha negado que su supuesto testaferro Fernando Belhot le haya gestionado "jamás un solo euro", y ha explicado que la transcripción de una conversación entre ambos en un hotel de Madrid no se corresponde con la grabación que también está en la causa. Según Zaplana, esta transcripción está "llena de puntos suspensivos".

En un momento de la entrevista, el periodista pregunta si han "ido a por él" con esta investigación. Zaplana no ha señalado a nadie, pero ha admitido que hay "cosas raras" en la causa, y que además de la coincidencia de su detención con la sentencia del caso Gürtel, hay "muchas más coincidencias".

Lo detuvieron dos días antes de la sentencia de la Gürtel, con Rajoy en el Gobierno.



-¿Casualidad?

Por ejemplo, se ha referido a las agendas del excomisario Villarejo. De hecho, ha admitido que hace tiempo "no se creía" que existieran las cloacas del Estado. "He sido ministro, he tenido una carrera profesional política larga, no me podía imaginar según qué cosas. Ahora parece ser que sí que existen o han existido", ha relatado.

El exministro pasó nueve meses en prisión provisional y varias semanas estuvo ingresado por la leucemia que padece. La decisión del juzgado, apoyada por la Fiscalía, fue muy cuestionada desde diversos ámbitos. Después de que la juez retuvo el dinero hallado en Suiza, 6,4 millones de euros que el sumario atribuye al político del PP, salió de prisión en 2019

Tras mostrarle el presentador un video de Arnaldo Otegi pidiendo su excarcelación, ha agradecido a todos aquellos que la defendieron en su momento tras recordar que no conocía a los tres médicos forenses que firmaron el expediente en el que pedían su salida de prisión.

