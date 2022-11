Yolanda Díaz responde a la presión de Podemos: "Tenemos derecho a hacer política equivocándonos"

La vicepresidenta y líder de Sumar Yolanda Díaz ha defendido este sábado en Valencia que los dirigentes públicos "tenemos derecho a hacer política equivocándonos" y se ha preguntado por qué porque "siempre las mujeres somos insultadas". "Da igual de dónde venga", ha puntualizado Díaz, al tiempo que ha defendido que "todas formamos parte de una misma cuerda" y alejarse del "ruído".

El proceso de escucha de Yolanda Díaz ha llegado a Valencia en plena polémica por el fiasco de la ley del 'solo sí es sí' de la ministra de Igualdad Irene Montero y pocas horas después del polémico tuit de Pablo Iglesias.

El exlíder de Podemos aseguró este viernes que "ponerse de perfil" cuando se "machaca a una compañera", en referencia a la ministra de Igualdad Irene Montero, "no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido".

Díaz ha respondido a la gallega a la presión ejercida por Podemos en los últimos días con una tímida defensa y sin referirse directamente a Montero ni a las afirmaciones de Iglesias. La vicepresidenta y ministra de Trabajo forma parte del cupo de ministros de Unidas Podemos, pero desde que presentó su proyecto político mantiene una relación muy distante con Montero y la ministra Ione Belarra.

"Tenemos derecho a hacer política equivocándonos. La política va de equivocarnos, de cuidarnos y de tener ciertos afectos entre nosotras", ha reflexionado la vicepresidenta. A continuación, Díaz ha defendido el papel de las mujeres en la actividad pública y ha lamentado los insultos que sufren "siempre las mujeres" por hacer dedicarse a la política.

"Todas formamos parte de la misma cuerda" ha insistido la líder de Sumar tras subrayar que en su proyecto "no sobra nadie". La vicepresidenta ha rechazado que se vaya a la política "para hacer ruido o jalear".

En este sentido, ha señalado la importancia de que todas las personas "formen parte de la misma cuerda", estén "en el lado que estén". "Nos necesitamos todas para sumar, no le pedimos el carné a nadie, les pedimos la asignatura más difícil en la vida pública: la ternura".

"Vamos a la política para darle confianza a la gente. No nos distraigamos", ha defendido.

"De perfil"

A preguntas de una de las asistentes, Yolanda Díaz sí se ha referido directamente a la ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y ha reiterado que es "fundamental para nuestro país".

"A usted la están poniendo de perfil contra Podemos en todos los medios", ha expuesto la interviniente. Díaz ha respondido que, "como todo en el Derecho", la norma es "objeto de interpretación" de los jueces, por lo que ha pedido "dejar actuar al Supremo".

La ministra de Trabajo ya evitó entrar en polémicas este viernes. Díaz aseguró que el Gobierno "va a proteger a todas las victimas" y consideró que la ley tiene un cometido, que es "garantizar la protección de las víctimas y la defensa de la libertad sexual de las mujeres".

Al acto han asistido numerosos dirigentes valencianos de Podemos, Compromís e Izquierda Unida. El diputado nacional Joan Baldoví, próximo a Íñigo Errejón, también estaba entre los invitados. En clave valenciana, Díaz ha defendido la reforma "urgente" del sistema de financiación autonómica que sitúa a la Comunidad Valenciana a la cola de España.

Inflación

En su intervención, Díaz también ha abordado el "grave problema" que tiene España hoy con la inflación y ha reconocido que resulta "muy difícil" trabajar para descender sus niveles. No obstante, ha defendido que el Gobierno "está demostrando" que, "cuando actúa, baja la inflación".

"Decían que no se podía intervenir los precios, que no se podía gravar a las eléctricas, que Europa no lo permitiría, y el resultado es no solo que ha sido posible, sino que ha sido eficaz para la vida de la gente", ha reivindicado.

Por otro lado, Díaz ha cargado contra las grandes distribuidoras del sector de la alimentación, que tienen "nombres y apellidos", a las que ha acusado de "estar forrándose" con el aumento de los precios.

"Están aumentando de manera escalonada sus beneficios", ha censurado. Frente a esta situación, ha subrayado que es "imprescindible" garantizar una cesta de la compra "para la gente de nuestro país". "No estamos actuando", ha reconocido.

