El profesor despedido por el título de valenciano: "La música es universal, no se puede politizar"

Cuando el violinista madrileño Ángel Sampedro empezó a interesarse por la música barroca, apenas se conocía en España. Sampedro es un músico brillante y de prestigio internacional, creador de varias orquestas barrocas españolas y con mucho que aportar.

Sus alumnos han acabado formándose en los mejores conservatorios y academias de Europa. Pero pese a su valiosa experiencia y trayectoria internacional, Ángel Sampedro ha sido despedido como profesor del Conservatorio Superior de Música de Castellón Salvador Seguí por no tener la titulación oficial del nivel C1 de valenciano.

La Conselleria de Educación y Cultura, dirigida por la nacionalista Raquel Tamarit (Compromís), no ha renovado su contrato al no acreditar una formación académica de valenciano que hasta ahora no necesitó para ser profesor. Tras finalizar la moratoria que le dieron para conseguir sacarse el requisito lingüístico, lo han echado y Sampedro ha rechazado el contrato de personal laboral que le propusieron después.

"La música es universal, no se puede politizar. Si politizamos la enseñanza artística, estamos perdidos", cuenta a EL ESPAÑOL después de hacerse público su caso.

"El motivo de mi despido es muy sencillo, no tengo el nivel C1 de valenciano. Son las normas y hay que aceptarlas, pero creo que por encima de todo está el sentido común", explica.

Ángel Sampedro tiene ahora 65 años y ocupó durante un tiempo la plaza de Violín solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid, orquesta titular del Teatro Real. Posteriormente, se trasladó a Holanda y se especializó en la interpretación de la música antigua con el célebre director de orquesta belga, Sigiswald Kuijken, en el Koninklijk Conservatorium de La Haya.

En los conservatorios apenas hay profesores especializados en violín barroco y hace siete años recibió una oferta desde la Comunidad Valenciana para incorporarse al Conservatorio Superior de Música de Castellón como profesor de este violín.

Castellón pasó así a ser una de las tres únicas ciudades españolas, junto a Madrid y Barcelona, que ofrecía esta enseñanza especializada.

"Entré como profesor a través de una bolsa de urgencia. En ese momento no pedían la titulación. Nos dieron un tiempo para sacarlo, pero con la edad que tengo no es tan fácil. Lo he intentado y estuve estudiando valenciano, pero es muy difícil para mí sacarme un nivel tan alto, y más para dar clases o conciertos", reconoce.

El experimentado violinista cuenta con la capacitación en valenciano, pero no el título superior que se requiere.

"He dado clases en Portugal, Holanda o Italia y nos hemos entendido, porque lo importante era que todos conocíamos el lenguaje musical. No me encontré jamás con esta situación", explica.

Además, Ángel Sampedro afirma que nunca ha tenido ningún problema con los estudiantes o profesorado del Conservatorio de Castellón que se han dirigido a él todos estos años en valenciano.

"Todos mis alumnos han sido excepcionales, se trataba de hacer música, nada más. Cuando entré en Castellón, poca gente se interesaba por esta especialidad y este año ya estaban todas las plazas completas. Las clases se llenaron de valencianos y gente de Canarias, Toledo o Zaragoza", asegura.

Sampedro dirigía, además, la Orquesta Barroca del Conservatorio, con actuaciones previstas fuera de España. Ahora todo queda cancelado y el alumnado sin un profesorado preparado para la enseñanza de la música barroca.

"La música es internacional, me siento menospreciado y lamento que no hayan valorado mi trayectoria".

Mientras, desde el Instituto de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana han asegurado que se le planteó a Sampedro un contrato de profesor especialista, para el que no necesita el requisito de valenciano, pero rechazó convertirse en personal laboral. Esta figura no requiere la certificación oficial del C1.

Críticas del alumnado

Los alumnos del Conservatorio de Castellón que cursan la especialidad de viola barroca también han hecho público su descontento y han informado de que no tienen profesor desde mediados del mes de septiembre.

Por ello, han trasladado una queja formal al Gobierno valenciano en la que subrayan que Sampedro es "uno de los mejores profesores que ha pasado por el conservatorio, con una formación excelente y consiguiendo llenar el aula de violín barroco con alumnos de diferentes ciudades del país".

La gran mayoría de los alumnos de Sampedro son músicos consolidados, con formación universitaria previa, y en los últimos días han denunciado que la Conselleria haya designado para el puesto a profesores con una formación insuficiente para ocupar la plaza, incluso con conocimientos de viola barroca inferiores a los suyos, señalan.

Sampedro es el segundo profesor de música que se ha visto afectado este curso por la exigencia del nivel C1 de valenciano.

Encarna Grau, profesora de trompa, también ha acabado en el paro tras varias décadas de docencia. Grau aseguró que habla valenciano y que su comunicación con el alumnado siempre se llevó a cabo sin problemas en cualquiera de las dos lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana. La docente era interina y no tenía la plaza en propiedad.

En 2018, el Gobierno valenciano publicó la orden por la que se regulaba la catalogación con el requisito lingüístico de valenciano de los puestos de trabajo docentes de las enseñanzas de régimen especial en centros docentes públicos.

El reglamento establecía un periodo transitorio de cuatro años, hasta septiembre de 2022, para obtener las titulaciones necesarias. Hasta entonces, la capacitación en valenciano no se consideró un "requisito exigible", pero sí un "mérito preferente".

Los que no han conseguido la capacitación, como Sampedro, han quedado desactivados de las bolsas de trabajo.

La asociación Hablamos Español ha recibido quejas del alumnado de Castellón y ha pedido al Gobierno de Ximo Puig que "sean revisadas las condiciones para acceder a plaza docente en las Enseñanzas de Música, moderándose el nivel del requisito, ya que supone una barrera en muchos casos infranqueable para profesores que tienen mucho que aportar". "Así nos enriqueceremos todos", subrayó la asociación en un comunicado.

